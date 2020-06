Asterix alle Olimpiadi: Michael Schumacher, Enrico Brignano e gli altri celebri cameo del film

In Asterix alle Olimpiadi compaiono molti nomi celebri che non fanno parte del mondo cinematografico. Tra i diversi cameo, ricordiamo quello dell'ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher, il comico italiano Enrico Brignano, l'ex direttore generale della Ferrari Jean Todt, l'ex calciatore Zinedine Zidane e il cestista statunitense dell'NBA Tony Parker.

Clovis Cornillac con Gerard Depardieu in una sequenza di Asterix alle Olimpiadi

Nonostante Asterix alle Olimpiadi sia stato giudicato negativamente dalla critica rispetto ai due capitoli precedenti del franchise, il film vanta un cast d'eccezione con attori del calibro di Gérard Depardieu, nei panni di Obelix, e Alain Delon in quelli di Giulio Cesare."

L'attore francese Alain Delon in una scena del film Asterix alle Olimpiadi

Nel film Michael Schumacher, delle cui attuali condizioni di salute purtroppo ancora non sappiamo niente di certo, interpreta Shumix, il personaggio che partecipa alla gara finale delle Olimpiadi a Olimpia, alla guida di un bolide rosso Ferrari con cavalli neri per lo stato della Germania. Quando si vede il tabellone alla fine della gara si può intravedere la scritta "Per sempre il migliore": questo è un omaggio al pilota che, ad oggi, rimane il detentore della maggior parte dei record della Formula 1.

La pellicola, prodotta in occasione delle Olimpiadi di Pechino, è la terza di quattro ispirate ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, preceduta da Asterix & Obelix contro Cesare, Asterix & Obelix - Missione Cleopatra e seguita da Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà. Il film, uscito in Italia l'8 febbraio 2008, nonostante molte sequenze siano ambientate in Grecia, è stato girato quasi interamente in Spagna.