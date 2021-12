Assassinio sul Nilo: il nuovo trailer del film con Armie Hammer e Gal Gadot

Il 10 febbraio arriverà sugli schermi italiani Assassinio sul Nilo e il nuovo trailer regala qualche nuova scena del mistero che cercherà di risolvere Hercule Poirot.

Nel video vengono introdotti i vari passeggeri che si troveranno coinvolti in un viaggio a bordo di una nave da crociera che trasforma una luna di miele in un incubo mortale.

In Assassinio sul Nilo l'iconico detective Hercule Poirot, parte affidata a Kenneth Branagh, si troverà alle prese con le indagini legate a una luna di miele su una lussuosa nave da crociera andata storta in tutti i modi possibili.

Nel cast corale troviamo Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey e Ali Fazal.

Il lungometraggio è costato 90 milioni di dollari e avrebbe dovuto inizialmente debuttare il 23 ottobre 2020, passando successivamente al 18 dicembre 2020 per poi slittare al 17 settembre 2021.

Il nuovo adattamento per il grande schermo dei romanzi di Agatha Christie cercherà di replicare, nonostante i tanti problemi, i buoni risultati ottenuti ai box office dal primo progetto con star Branagh, recentemente tornato alla regia con Belfast, uno dei titoli in corsa per nomination e riconoscimenti prestigiosi.