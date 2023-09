Assassinio a Venezia, per il pronipote di Agatha Christie 'Kenneth Branagh potrebbe fare 30 sequel su Poirot'

Assassinio a Venezia è ora nelle sale, ma il pronipote di Agatha Christie non crede che sarà l'ultimo adattamento firmato da Kenneth Branagh dei romanzi della bisnonna, anzi...

Un futuro già scritto

"Se questo film avrà successo, e Ken vorrà realizzarne altri, e 20th Century vorrà realizzarne altre, sarei davvero sorpreso se non si proseguisse" ha affermato James Prichard, pronipote della celebre scrittrice, riferendosi ad Assassinio a Venezia, l'ultimo dei film diretti da Kenneth Branagh che porta in scena le avventure del Detective Hercule Poirot "Ci sono ancora tante altre storie da raccontare. La mia bisnonna ha scritto 33 romanzi su Poirot. C'è l'imbarazzo della scelta".

"Procediamo film per film, uno alla volta. Speriamo che quello attuale sia un successo, e poi qualcuno ne vorrà realizzare un altro. E se anche quello andrà bene, un altro ancora. Ma a un certo punto arriveremo a un limite. E Ken ha anche altre cose che vuole fare. Il tempo a disposizione nel mondo non è infinito" ha poi continuato Prichard, come riporta CBM.

E ha concluso: "Alla fine, ciò che piace alla gente sono le grandi storie".

Assassinio a Venezia

"Ambientato nell'inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, Assassinio a Venezia è un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot. Ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti" si legge nella sinossi ufficiale di Assassinio a Venezia.

Nel cast del film troviamo, oltre a Branagh nel ruolo titolare, anche Jamie Dornan, Tina Fey, Kyle Allen, Camille Cottin, Jude Hill, Ali Khan, Riccardo Scamarcio, Michelle Yeoh, Emma Laird e Kelly Reilly.