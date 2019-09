Asia Argento e Matteo Salvini: la strana coppia nella foto su Instagram

Asia Argento e Matteo Salvini insieme nella foto condivisa su Instagram dall'attrice: sorrisi e "bacioni" come scrive Asia nel post che accompagna l'immagine e una foto che sancisce (forse) la pace tra l'attrice e l'ex ministro dell'Interno.

Asia Argento è tornata sui social con un nuovo look e in pochi giorni tira fuori le "carte" giuste per farsi notare per far discutere. Stavolta una sorridente Asia Argento, bionda e più snella, rispetto alle apparizioni più recenti, affianca nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega Nord.

Una foto spiazzante, se consideriamo che nei mesi scorsi tra Asia Argento e Matteo Salvini spesso sono volate parole grosse. Pace fatta tra Asia e Matteo? No, apparentemente solo un selfie "celebrativo" a conclusione di un dibattito acceso nel salotto televisivo di Barbara D'Urso. Cliccando sulla foto infatti, appare anche un video tratto dalla puntata di Live - Non è la d'Urso andata in onda ieri sera.

Nel video successivo alla foto, Asia Argento contesta a Matteo Salvini di aver "insultato la Festa della Liberazione dell'Italia" e gli dice che è normale che gli si dica "Salvini merda".

Nei mesi scorsi, prima che Asia Argento si prendesse una pausa dai social, l'attrice ha attraversato una fase piuttosto tumultuosa della sua vita, iniziata con le accuse di molestie sessuali al produttore Harvey Weinstein e proseguita con la morte improvvisa del suo compagno Anthony Bourdain, morto suicida, le successive accuse di molestie sessuali (rivolte a lei, in questo caso) da parte dell'attore Jimmy Bennett e il conseguente vespaio di polemiche, con una rottura clamorosa con l'amica Rose McGowan. Come se non bastasse, Asia Argento ha fatto parlare di sé per il bacio a Vladimir Luxuria, durante il Pride di Roma, per la lite furibonda a distanza con sua madre Daria Nicolodi che aveva contestato la sua brevissima relazione con Fabrizio Corona. In questa fase poco serena non sono mancate le ospitate di Asia Argento a varie trasmissioni televisive, apparizioni spesso pubblicizzate con clamore, nuovi litigi con Morgan e le polemiche (e gli insulti) a distanza a vari personaggi coinvolti in casi di molestie sessuali e con altri vip e e non, tra cui anche Matteo Salvini.