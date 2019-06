Asia Argento e Vladimir Luxuria: un bacio di fuoco al Pride di Roma!

Asia Argento e Vladimir Luxuria: il loro bacio al Roma Pride ha "suggellato" la colorata manifestazione per i diritti LGBT che si è tenuta oggi pomeriggio nella Capitale.

Un bacio appassionato e travolgente, quello tra l'attivista e protagonista di tanti salotti televisivi Vladimir Luxuria e l'attrice Asia Argento, che oggi erano tra le numerose personalità che hanno preso parte al Roma Pride. Oltre a loro infatti, c'erano anche Monica Cirinnà, Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia e tanti altri.

Un bacio, che fino a un paio di anni fa sembrava impensabile, considerato che, ai tempi dello scandalo Weinstein, Vladimir Luxuria era stata tra coloro che avevano criticato Asia Argento. Alla fine del 2017, le due si erano scontrate in TV a Carta Bianca e Luxuria aveva ribadito che pur essendo dalla sua parte, riteneva che avrebbe dovuto opporsi con chiarezza alle molestie del produttore. Qualche giorno dopo però, Luxuria si era pubblicamente scusata con Asia.

Ecco le foto del bacio!

ROMA PRIDE 2019 MOMENTI MEMORABILI CHE RIMARRANNO NELLA STORIA, IL BACIO TRA ASIA ARGENTO E VLADIMIR LUXURIA .. pic.twitter.com/WwcQUIrSIM — giovannimedici2 (@giovannimedici6) 8 giugno 2019

"Il bacio tra Vladimir Luxuria e Asia Argento". Sic! Le priorità informative del rotocalco turbomondialista "La Repubblica", grancassa del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso le classi lavoratrici e verso i dannati della mondializzazione. pic.twitter.com/lzq5gDb94u — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) 8 giugno 2019

Il bacio tra Asia Argento e Vladimir Luxuria al Pride di Roma https://t.co/P0UZKv0IrQ pic.twitter.com/PtTlYmTi0h — Corriere della Sera (@Corriere) 8 giugno 2019

"Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere gay, lesbiche, trans, bisessuali, intersex" - ha detto Luxuria all'AGI - "siamo orgogliosi di essere umani. Significa non respingere nessuno, né per l'orientamento sessuale né per il colore della pelle, né per la classe sociale o la fede religiosa. Ma vuol dire anche salvare vite umane, credere che una vita umana sia più importante di una merce da difendere". E infine, una stoccata diretta a Matteo Salvini: ""Se c'è stato qualcuno che aveva tutto il diritto di indossare delle divise meravigliose quelli erano i Village People. Dovrebbe smettere di imitarli".