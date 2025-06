Money Road, Asia Argento è una tentatrice irresistibile: quanto è riuscita a scucire ai concorrenti?

Nella seconda puntata di Money Road, il nuovo show Sky Original con Fabio Caressa, Asia Argento si è trasformata in un'abile tentatrice con il suo minimarket in mezzo alla giungla.

A Money Road il titolo stesso è già un avvertimento: ogni tentazione ha un prezzo. Metà dei concorrenti l'ha capito, e infatti anche alla seconda puntata cerca di resistere pensando al montepremi finale, l'altra metà invece vorrebbe godersi l'esperienza senza preoccuparsi troppo. Asia Argento ha fiutato questa spaccatura nel gruppo e ne ha approfittato per far volare gli affari del suo minimarket in mezzo alla giungla.

Asia Argento tentatrice a Money Road: quanto hanno speso i concorrenti?

Nel secondo episodio del nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa, a tentare i 12 partecipanti è arrivata Asia Argento, nei panni della titolare di uno speciale minimarket collocato nel cuore della giungla malese.

Sugli scaffali, tra le altre cose, tappi per le orecchie da 500 euro, olio extravergine d'oliva da 1500 euro, una barretta di cioccolata da 400 euro, una spazzola da 500 euro. Prezzi folli ma missione compiuta per l'attrice: al suo market i partecipanti hanno speso 3200 euro, tolti dal montepremi finale del gruppo.

A quanto è sceso il montepremi finale nella seconda puntata

Dopo di lei, i 12 hanno incontrato un cocktail bar: 500, 400 e 300 euro rispettivamente il costo di cocktail, calice di vino e soft drink, e alla fine lo scontrino recitava 2700 euro; ma qui il gruppo si è nettamente diviso in due, tra chi preferiva cedere alla tentazione e chi invece voleva resistere: a guidare i due gruppi Enrico, supportato da Marco, Alice e Saveria, e Danielle, con accanto Alvise.

Al mattino caffè da 200 euro, cappuccino e dolci da 250 euro, e la colazione di Benedetta, Yaser, Alessandro, Roberta e Grazia ha portato via dal montepremi altri 1600 euro.

Prima di ripartire, alla Compagnia si è aggiunto un altro concorrente, Sandro, professore di inglese di 52 anni: per il gruppo 48 ore di tempo per decidere se accettarlo o meno.

Via al nuovo trekking con la formazione a 13: prima tentazione, degli utili calzini (200 euro per ogni paio) prima di affrontare il faticosissimo Leech Camp, letteralmente "Campo delle sanguisughe". Arrivati tutti a destinazione, Fabio ha proposto tentazioni individuali: hanno ceduto Marco, che ha acquistato per 2000 euro 15 scatolette di tonno con l'intenzione di condividerle, e Roberta, che per 1000 euro ha potuto vedere un video della sua famiglia.

Al mattino l'elezione della nuova guida della Compagnia, Alessandro: a lui la possibilità di accedere allo sportello ATM e di portare con sé un altro compagno di avventure, e la scelta è ricaduta su Danielle.

Per entrambi zero indecisioni: 4000 euro, la cifra più alta possibile, prelevati dal montepremi finale e girati sui propri conti personali (all'insaputa di tutti gli altri partecipanti). Il montepremi è sceso così a 274.050 euro.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda tutti i giovedì in prima serata su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8, e sempre disponibile on demand.