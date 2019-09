Asia Argento su Instagram: bionda e "più forte di prima"

Un'assenza di cinque mesi quella di Asia Argento da Instagram, che oggi torna più forte che mai e bionda.

L'attrice ha pubblicato oggi la sua prima foto dopo mesi di silenzio, in forma smagliante e con un nuovo look: "Sono tornata, più forte di prima"

Una nuova immagine per Asia Argento, che aveva abbandonato i social per la troppa cattiveria che si era scagliata contro di lei, in un periodo duro e complicato dopo la perdita del compagno Anthony Bourdain, ma soprattutto dalle pesanti accuse di abusi sessuali fatte dal giovane Jimmy Bennet.

Poi c'è stato il chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, nell'autunno scorso e il dibattito con l'ex marito Morgan della primavera scorsa, per via del mantenimento della figlia e allo sfratto di casa del cantante. Per non parlare poi dello sgradevole scontro via social tra Asia e sua madre Daria Nicolodi, che era proseguito per giorni, tra insulti e accuse. Un periodo difficile che ha messo Asia Argento a dura prova, soprattutto per le numerose critiche da parte degli haters sui social, motivo che l'ha spinta ad allontanarsi per un po' da quel mondo.

Ora, però, Asia Argento è tornata e a quando vediamo sembra pronta a tornare alla sua vita normale, con il suo sorriso smagliante.