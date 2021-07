Ashton Kutcher ha venduto il suo biglietto per lo spazio dopo aver parlato con Mila Kunis

Ashton Kutcher ha venduto il suo biglietto per lo spazio dopo aver parlato con la moglie Mila Kunis all'epoca in cui cominciavano a pensare di metter su famiglia.

Quasi un decennio dopo aver acquistato un posto sull'astronave privata di Virgin Galactic, Ashton Kutcher era prossimo a partire per lo spazio, ma una chiacchierata con la compagna Mila Kunis lo ha spinto a cambiare idea.

Ashton Kutcher in un'immagine della commedia No Strings Attached

Ashton Kutcher ha rivelato di avere un posto sul prossimo volo di Richard Branson, ma si è reso conto che andare nello spazio non dovrebbe essere una priorità rispetto alla sua famiglia.

"Quando mi sono sposato e ho avuto figli, mia moglie mi ha spiegato che non fosse una decisione intelligente andare nello spazio quando abbiamo bambini piccoli. Così ho finito per vendere il mio biglietto sulla Virgin Galactic", ha dichiarato Kutcher a Cheddar News. "E avrei dovuto essere sul prossimo volo, ma non ci sarò."

La prudenza di Mila Kunis è riuscita a far desistere il maritodal viaggio spaziale, ma solo provvisoriamente visto che lui afferma:

"A un certo punto andrò nello spazio".

Ashton Kutcher si spoglia durante una divertente apparizione tv (VIDEO)

Nel frattempo, Richard Branson e altri cinque passeggeri hanno raggiunto il confine dello spazio con un volo suborbitale domenica scorsa. Mentre il miliardario spera di dare il via al turismo spaziale, visti i prezzi questa attività sarà riservata solo ai ricconi, almeno per adesso.

Secondo quanto riferito, Ashton Kutcher ha rivenduto il suo posto sulla Virgin Galactic per 200.000 dollari nel nel 2012, proprio nel periodo in cui lui e Kunis hanno iniziato a frequentarsi. Le cose sono diventate rapidamente serie per gli ex co-protagonisti di That '70s Show, che si sono sposati nel 2015. La coppia ha due figli, la figlia Wyatt, 6 anni, e il figlio Dimitri, 4.