Ashton Kutcher si spoglia durante una divertente apparizione tv (VIDEO)

Ashton Kutcher si é spogliato durante un divertente gioco con Mila Kunis mentre le due star erano ospiti del talk show di Jimmy Fallon. La coppia si è infatti messa alla prova sfruttando le proprie capacità di improvvisazione con effetti esilaranti, come dimostra il video condiviso online.

Jimmy Fallon ha posto delle domande alle due star e Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno risposto scambiandosi i ruoli, faticando però a rimanere seri durante l'interazione.

L'attore ha infatti esordito fingendo di essere la propria partner che spiegava come sta affrontando il lockdown e descrivendo la propria attività intestinale in modo ironico: "Mi sentivo meravigliosamente dopo essere andata in bagno perché ho fatto uscire tutto quello che avevo dentro e mi ha aperto alla fantastica energia del mondo".

Mila è scoppiata a ridere e ha spiegato: "La mia paura peggiore è che non potrà mai fare il Saturday Night Live a causa di questo. Mi piace ridere e trovo difficile non scoppiare a ridere".

L'attrice ha quindi "interpretato" Ashton dichiarando: "La cosa che preferisco fare durante l'auto-isolamento è semplicemente uscire nudo e correre, facendo vedere tutto a chiunque. Guardatemi! I miei peli sul petto hanno la forma del Bat-segnale. Ho in modo permanente un bat-segnale sul petto e non so nemmeno perché sia lì".

Kutcher e Kunis, prima dell'esilarante scambio di battute, hanno parlato di come si occupano dell'istruzione della figlia Wyatt e del figlio Dimitri, che hanno rispettivamente 5 e 3 anni. La coppia ha raccontato di aver unito le forze con i propri amici per insegnare a turno ai bambini qualcosa per 20 minuti, permettendo ai genitori di concedersi una pausa e ai bambini di interagire.

Ashton e Mila, inoltre, hanno commentato gli incredibili risultati ottenuti dalla vendita delle bottiglie di Quarantine Wine, attività che ha permesso di raccogliere oltre 1 milione di dollari a favore di GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund e America's Food Fund.