Ashton Kutcher spiega le "strane" foto con Reese Witherspoon sul red carpet di Da me o da te

Ashton Kutcher ha spiegato il motivo dell'apparente imbarazzo nelle foto che lo ritraggono sul red carpet insieme a Reese Witherspoon, sua co-star nella commedia di Netflix intitolata Da me o da te.

La posa non del tutto rilassata dell'attore era stata notata anche dalla moglie Mila Kunis che gli aveva mandato un'e-mail per chiedergli spiegazioni.

Your Place or Mine: una foto di Reese Witherspoon e Ashton Kutcher

Durante rilasciata al podcast Chicks in the Office, Ashton Kutcher ha ora spiegato: "Questa è la questione: se le mettessi un braccio sulle spalle e fossi totalmente amichevole con lei, direbbero che ho una relazione con lei. Ci sarebbero le notizie di gossip che sto avendo un rapporto extraconiugale con lei".

Il protagonista di Da me o da te ha quindi aggiunto: "Se sto accanto a lei con le mani in tasca, in modo che non ci sia alcun modo di alimentare quel gossip, allora diventa che non ci piacciamo".

Kutcherr ha sottolineato che non ha visto i meme nati dalle foto scattate sul red carpet, ma ha ammesso: "Mia moglie mi ha chiamato. Ha mandato un messaggio a me e Reese dicendo: 'Ragazzi, dovete... Comportatevi come se andaste d'accordo'".

Un altro motivo per cui si sente a disagio, secondo quanto rivelato dall'attore, è che ha ancora problemi di udito dopo i problemi di salute affrontati recentemente: "Non so se stanno chiamando il mio nome, ma so che ci sono tante persone che urlano 'Reese! Ashton! Qui!'. Se mi dite che, durante quegli interi 20 minuti non avrete in nessun momento un'espressione strana, allora siete migliori di me e mi va bene".