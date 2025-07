Ascolti TV giovedì 10 luglio: Temptation Island domina incontrastato e batte Don Matteo e Rocky

I giovedì sera d'estate, quando in TV c'è Temptation Island, sono il suo territorio incontrastato. Giovedì 10 luglio non è andata diversamente dal solito, e i numeri degli ascolti non potrebbero essere più chiari di così. Sonora la sconfitta per Rai 1, che, con l'ennesima replica, non prova neppure a mettere i bastoni tra le ruote al reality prodotto da Maria De Filippi (l'ultima volta che ci ha provato, in effetti, ha dovuto sospendere un programma di Alberto Angela).

Il trionfo di Temptation Island: i numeri nel dettaglio

Nella serata di ieri, dunque, Canale 5 ha vinto la gara dei dati Auditel, collezionando, con la seconda puntata di Temptation Island, ben 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6%. Numeri ancora più impressionanti se confrontati con quelli del maggior competitor: su Rai 1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Sulle altre reti, la serie Delitti in Paradiso (Rai 2) ha solo sfiorato il milione di spettatori, totalizzando 6,2 punti di share, ed è andata decisamente peggio al suo spin-off, Ritorno in Paradiso: 625.000 spettatori per il 4.9% di share.

Sylvester Stallone in Rocky

Risultato mediocre anche per Rocky, in onda nella prima serata di TV8: 320.000 spettatori e appena il 2,3% di share. Su Italia 1 Jason Momoa ha conquistato 760.000 spettatori con il film Braven - Il coraggioso (5.1%).

Su Rai 3 il thriller francese Colpo di dadi non va oltre il 3.5%, con 541.000 spettatori, mentre è andata decisamente meglio a Il corriere - The Mule su Rete4, con 714.000 spettatori e il 5.2% di share.

Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 848.000 spettatori e il 5.6%.

I dati dell'Access Prime Time

A rafforzare l'assoluta supremazia di Temptation Island nella prima serata interviene anche un altro dato: giovedì 10 luglio la fascia dell'Access Prime Time ha visto un testa a testa tra Rai 1 e Canale 5, con l'ammiraglia RAI che ha concluso superando l'avversaria solo di 1,5 punti. Techetechetè ha radunato 2.978.000 spettatori (19%), Paperissima Sprint su Canale 5 ha raccolto davanti alla TV 2.748.000 spettatori pari al 17.5% di share.

Buoni i dati anche per N.C.I.S. - Unità Anticrimine su Italia1: 1.120.000 spettatori (7.2%), mentre Un Posto al Sole su Rai 3 ha catturato l'attenzione di 1.329.000 spettatori, pari all'8.4% di share.

Sul Nove The Cage - Prendi e Scappa con Amadeus e Giulia Salemi ha registrato 551.000 spettatori con il 3.5% di share, RealTime come sempre ottimi i numeri di Casa a Prima Vista, che ha interessato 455.000 spettatori, racimolando 3 punti percentuali nello share.