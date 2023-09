Ascolti TV di domenica 3 settembre: La Ragazza e l’Ufficiale contro L’Allieva, chi ha vinto

I programmi più visti in TV di domenica 3 settembre con L'Allieva su Rai 1 e La Ragazza e l'Ufficiale su Canale 5.

Ascolti TV di domenica 3 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la replica de L'Allieva su Rai 1 ed un nuovo doppio appuntamento de La Ragazza e l'Ufficiale su Canale 5. E ancora sport, film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: la soap turca batte la serie italiana (in replica)

Su Rai 1 L'allieva 3 ha interessato 1.714.000 spettatori, con uno share dell'11,8%. Canale 5 con La ragazza e l'ufficiale ha intrattenuto 1.688.000 spettatori, con uno share del 13,1%.

Rai 2 ha mandato in onda La follia bussa alla porta, il film ha raccolto davanti allo schermo 663.000 spettatori, pari al 4,2% di share. FBI: Most Wanted in onda su Italia 1 è stata vista da 973.000 spettatori, lo share è del 6,4%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

L'ufficiale e la spia trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 505.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,7%. Su Rete 4, Zona Bianca ha interessato 623.000 spettatori con il 5% di share.

La7 con Atlantide Files ha catturato l'attenzione di 453.000 spettatori con uno share del 3,8%. Il GP motociclistico di Catalogna su Tv8 è stato visto da 614.000 spettatori, lo share è del 3,9%. Little Big Italy, in replica, in onda su Nove, ha registrato 405.000 spettatori con il 3,1% di share.