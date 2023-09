L’Allieva con Lino Guanciale torna stasera su Rai 1: trama e cast degli episodi del 10 settembre

Rai 1 stasera propone, in prima serata L'Allieva: trama e cast del medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Stasera, 10 settembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari tuoi, saranno trasmessi due episodi della terza stagione de L'allieva, il medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Trama e cast degli episodi di questa sera andati in onda, per la prima volta nel novembre del 2020.

L'allieva: Trama

Medical drama, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, segue le avventure della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, che tra casi intricati e difficili da risolvere, ha il cuore diviso a metà tra il cinico Dr. Conforti e il reporter Arthur Malcomess.

Trama degli episodi di stasera 3 settembre

Stagione 3 - Episodio 09 - Due funerali e nessun matrimonio

La morte di un anziano playboy durante il funerale di un'amica di nonna Amalia e l'improvviso coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara a affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia. Nel frattempo, qualcuno ha iscritto Paolone a un talent show di cucina, ma l'esito non sarà proprio quello sperato. Alice ha un'intuizione formidabile che potrebbe dimostrare l'innocenza di Giacomo, e per verificarla si spinge oltre i limiti del consentito.

Stagione 3 - Episodio 10 - Parkour

Claudio si sforza di proteggere Alice, ma allo stesso tempo la mantiene a distanza mentre cerca di dimostrare l'innocenza di Giacomo. Nel frattempo, Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto durante una sessione di parkour e sono necessari rilievi approfonditi. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l'amicizia, lui si allontana.

