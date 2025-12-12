Ascolti TV di giovedì 11 dicembre: Un Professore 3 domina il prime time, Canale 5 non sta al passo

La serata televisiva dell'11 dicembre si chiude con una nuova conferma per Rai 1: Un Professore 3 domina ancora indiscusso il prime time, superando agilmente la concorrenza e mantenendo un pubblico solido e fidelizzato. Continua invece la rincorsa di Canale 5, che con lo show Una Nessuna Centomila registra sì un risultato positivo ma non sufficiente a ridurre il distacco. Nelle retrovie si muove invece un panorama di reti che alternano buoni numeri e performance più contenute.

Un Professore 3 conferma il successo delle fiction Rai

Alessandro Gassmann in Un Professore 3

In prima serata, la terza stagione di Un professore su Rai 1 conquista la vetta degli ascolti TV di giovedì 11 dicembre con 3.397.000 spettatori e il 20.7% di share. Numeri che confermano la forza della fiction con Alessandro Gassmann, capace di mantenere stabile il proprio zoccolo duro di pubblico e di guidare il prime time del servizio pubblico.

Canale 5 risponde con il grande evento Una Nessuna Centomila, che mette insieme musica e impegno contro la violenza sulle donne. Lo show di Fiorella Mannoia però raccoglie 1.773.000 spettatori pari al 16.3% di share, un risultato solido ma non sufficiente a insidiare il primato di Rai 1.

Italia 1 sceglie il cinema supereroistico con The Flash, che tiene 676.000 spettatori incollati allo schermo (4.4%), mentre Rai 3 punta sull'intrattenimento d'autore di Splendida cornice di Geppi Cucciari, seguito da 898.000 spettatori con il 5.9% dopo la consueta presentazione.

Sul fronte dell'informazione e dell'approfondimento, Retequattro con Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori e il 6.3%, mentre La7 con Piazzapulita raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Tra i canali tematici e le digitali, si segnalano il calcio di Europa League su Tv8 (2% con Basilea-Aston Villa) e la commedia A casa per Natale sul Nove, scelta da 453.000 spettatori (2.6%).

Access prime time, Gerry Scotti allunga su Affari Tuoi

La ruota della fortuna

La fascia dell'access prime time conferma l'ottimo momento di Gerry Scotti. Su Canale 5 La ruota della fortuna, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna, arriva a 5.422.000 spettatori con il 26.6%, diventando il programma più visto della giornata e allungando la distanza sul competitor diretto. Su Rai1 Affari tuoi non perde colpi e continua a essere uno dei titoli più forti del palinsesto: il gioco dei pacchi ottiene 4.629.000 spettatori e il 22.6% di share.

Tra le altre proposte di fascia, su Rai 3 Un posto al sole cresce fino a 1.480.000 spettatori e il 7.3%, confermandosi una certezza della serialità quotidiana. Otto e Mezzo su La7 resta stabile al 7.7%, mentre Italia 1 con N.C.I.S. - Unità Anticrimine si ferma al 5.7%. Da segnalare anche Casa a prima vista su Real Time, che centra un brillante 2.7%.

Ascolti TV nel preserale: L'Eredità resta davanti ma Caduta Libera non molla

Nel preserale è ancora Rai 1 a guidare la corsa. L'Eredità - La Sfida dei 7 raccoglie 3.102.000 spettatori con il 22.7%, mentre il gioco principale sale a 4.317.000 telespettatori e il 26.3% di share. Su Canale 5 Caduta Libera resiste con un pubblico fedele: la parte finale si attesta a 2.754.000 spettatori pari al 18.1%.

Il resto dell'offerta vede il TGR di Rai3 a un solido 15%, mentre su Retequattro La Promessa intrattiene 980.000 spettatori (5.4%). Sul Nove continua il buon momento di Cash or Trash - Chi Offre di Più?, che arriva al 4.4%, confermandosi uno dei titoli di punta della rete in questa fascia.

Daytime pomeriggio: vola La Forza di una Donna, bene Il Paradiso delle Signore

Nel pomeriggio la sfida si sposta sul daytime. Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore viaggia sul 18.5% e Vita in Diretta sfiora il 19%, mentre su Canale 5 La Forza di una Donna firma il vero exploit: nel blocco post Uomini e Donne arriva a 2.138.000 spettatori con il 25.1% di share e torna più tardi con 2.124.000 spettatori e il 17.9%. Risultati che, insieme ai numeri record del dating show di Maria De Filippi, confermano il dominio Mediaset nella fascia pomeridiana.