Ascolti TV di giovedì 11 dicembre: Un Professore 3 domina il prime time, Canale 5 non sta al passo

La fiction di Rai 1 consolida la leadership del prime time, mentre il grande evento Una Nessuna Centomila su Canale 5 si ferma al secondo posto. Nel preserale la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino resta accesissima. Gli ascolti tv di giovedì 11 dicembre.

Un professore 3
NOTIZIA di 12/12/2025

La serata televisiva dell'11 dicembre si chiude con una nuova conferma per Rai 1: Un Professore 3 domina ancora indiscusso il prime time, superando agilmente la concorrenza e mantenendo un pubblico solido e fidelizzato. Continua invece la rincorsa di Canale 5, che con lo show Una Nessuna Centomila registra sì un risultato positivo ma non sufficiente a ridurre il distacco. Nelle retrovie si muove invece un panorama di reti che alternano buoni numeri e performance più contenute.

Un Professore 3 conferma il successo delle fiction Rai

Un Professore Alessandro Gassman Scena Terza Stagione Serie Tv Rai
Alessandro Gassmann in Un Professore 3

In prima serata, la terza stagione di Un professore su Rai 1 conquista la vetta degli ascolti TV di giovedì 11 dicembre con 3.397.000 spettatori e il 20.7% di share. Numeri che confermano la forza della fiction con Alessandro Gassmann, capace di mantenere stabile il proprio zoccolo duro di pubblico e di guidare il prime time del servizio pubblico.

Canale 5 risponde con il grande evento Una Nessuna Centomila, che mette insieme musica e impegno contro la violenza sulle donne. Lo show di Fiorella Mannoia però raccoglie 1.773.000 spettatori pari al 16.3% di share, un risultato solido ma non sufficiente a insidiare il primato di Rai 1.

Italia 1 sceglie il cinema supereroistico con The Flash, che tiene 676.000 spettatori incollati allo schermo (4.4%), mentre Rai 3 punta sull'intrattenimento d'autore di Splendida cornice di Geppi Cucciari, seguito da 898.000 spettatori con il 5.9% dopo la consueta presentazione.

Sul fronte dell'informazione e dell'approfondimento, Retequattro con Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori e il 6.3%, mentre La7 con Piazzapulita raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Tra i canali tematici e le digitali, si segnalano il calcio di Europa League su Tv8 (2% con Basilea-Aston Villa) e la commedia A casa per Natale sul Nove, scelta da 453.000 spettatori (2.6%).

Access prime time, Gerry Scotti allunga su Affari Tuoi

La Ruota Della Fortuna Gerry Scotti
La ruota della fortuna

La fascia dell'access prime time conferma l'ottimo momento di Gerry Scotti. Su Canale 5 La ruota della fortuna, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna, arriva a 5.422.000 spettatori con il 26.6%, diventando il programma più visto della giornata e allungando la distanza sul competitor diretto. Su Rai1 Affari tuoi non perde colpi e continua a essere uno dei titoli più forti del palinsesto: il gioco dei pacchi ottiene 4.629.000 spettatori e il 22.6% di share.

Tra le altre proposte di fascia, su Rai 3 Un posto al sole cresce fino a 1.480.000 spettatori e il 7.3%, confermandosi una certezza della serialità quotidiana. Otto e Mezzo su La7 resta stabile al 7.7%, mentre Italia 1 con N.C.I.S. - Unità Anticrimine si ferma al 5.7%. Da segnalare anche Casa a prima vista su Real Time, che centra un brillante 2.7%.

Ascolti TV nel preserale: L'Eredità resta davanti ma Caduta Libera non molla

Nel preserale è ancora Rai 1 a guidare la corsa. L'Eredità - La Sfida dei 7 raccoglie 3.102.000 spettatori con il 22.7%, mentre il gioco principale sale a 4.317.000 telespettatori e il 26.3% di share. Su Canale 5 Caduta Libera resiste con un pubblico fedele: la parte finale si attesta a 2.754.000 spettatori pari al 18.1%.

Il resto dell'offerta vede il TGR di Rai3 a un solido 15%, mentre su Retequattro La Promessa intrattiene 980.000 spettatori (5.4%). Sul Nove continua il buon momento di Cash or Trash - Chi Offre di Più?, che arriva al 4.4%, confermandosi uno dei titoli di punta della rete in questa fascia.

Daytime pomeriggio: vola La Forza di una Donna, bene Il Paradiso delle Signore

Nel pomeriggio la sfida si sposta sul daytime. Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore viaggia sul 18.5% e Vita in Diretta sfiora il 19%, mentre su Canale 5 La Forza di una Donna firma il vero exploit: nel blocco post Uomini e Donne arriva a 2.138.000 spettatori con il 25.1% di share e torna più tardi con 2.124.000 spettatori e il 17.9%. Risultati che, insieme ai numeri record del dating show di Maria De Filippi, confermano il dominio Mediaset nella fascia pomeridiana.