Ascolti TV del 23 novembre: La Ruota dei Campioni batte tutti, bene Un Professore 3

La serata televisiva di giovedì 20 novembre 2025 è stata dominata da Canale 5, che con La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti ha messo a segno l'ennesimo risultato straordinario, distanziando nettamente la concorrenza. Rai 1 resiste con la solidità di Un Professore 3, mentre gli altri canali si distribuiscono il pubblico con performance più contenute. Ecco tutti i dati della prima serata e dell'access prime time.

Ascolti TV giovedì 20 novembre 2025: La Ruota dei Campioni domina la serata

Nella serata di giovedì 20 novembre 2025 su Rai 1 Un Professore 3 ottiene 3.556.000 spettatori (20%). Su Canale 5, dopo Gira la Ruota dei Campioni con 4.603.000 spettatori (22.6%), La Ruota dei Campioni trionfa con 5.881.000 spettatori (28%).

Su Rai2 Ore 14 Sera totalizza 652.000 spettatori (4.8%) dopo una presentazione da 636.000 (3%). Su Italia 1 Codice Unlocked segna spettatori (%). Su Rai 3 Splendida Cornice registra 983.000 spettatori (5.9%) dopo una presentazione a 958.000 (4.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio arriva a 747.000 spettatori (5.5%) dopo una presentazione da 705.000 (3.3%).

Un professore 3. Foto di classe

Su La7 Piazzapulita ottiene 899.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 L'Uomo sul Treno si ferma a 258.000 spettatori (1.4%), mentre sul Nove Save the Dating raggiunge 324.000 spettatori (1.8%) con L'Amore Non Dorme Mai a 211.000 (1.6%).

La ruota della fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto nell'access prime time

In access prime time, su Rai 1 Cinque Minuti realizza 3.953.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.457.000 (21%). Su Canale 5, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.013.000 spettatori (25.7%).

Su Rai 2 TG2 Post registra 484.000 spettatori (2.3%), mentre su Italia 1 N.C.I.S. arriva a 1.053.000 (5%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ottiene 1.014.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.459.000 (6.9%). Su Rete4 4 di Sera segna 916.000 (4.5%) nella prima parte e 771.000 (3.6%) nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo vola a 1.856.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish raccoglie 439.000 (2.1%), mentre sul Nove The Cage conquista 456.000 (2.2%). Su RealTime Casa a Prima Vista registra 664.000 spettatori e il 3.2% di share.