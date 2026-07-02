Ascolti TV 1 luglio: Belgio-Senegal contro Temptation Island, sfida al fotofinish

La serata televisiva di mercoledì 1 luglio 2026 ha regalato una vera e propria battaglia all'ultimo spettatore. Dopo anni di dominio incontrastato nei palinsesti estivi, Temptation Island si è trovato di fronte a un colosso insormontabile: la sfida da dentro o fuori dei Mondiali di Calcio 2026 tra Belgio e Senegal, trasmessa su Rai 1. Una partita epica, caratterizzata da una clamorosa rimonta dei Diavoli Rossi negli ultimi minuti regolamentari e decisa solo a due minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, che ha inevitabilmente frammentato il pubblico.
Temptation Island cede il trono? I numeri del boom di Filippo Bisciglia contro i Mondiali
Nonostante la concorrenza spietata del calcio internazionale, il docu-reality di Canale 5 ha confermato il suo incredibile appeal commerciale e di pubblico. Il programma di Filippo Bisciglia ha conquistato ben 3.819.000 spettatori pari al 26.6% di share (dalle 21:33 alle 00:26), superando la partita in termini di valore assoluto di spettatori medi sulla durata del blocco.
Dall'altra parte, il match dei Mondiali Belgio-Senegal su Rai 1 ha catalizzato l'attenzione di 3.686.000 spettatori, registrando però uno share più alto, pari al 28.9%, complice la durata prolungata fino ai tempi supplementari (dalle 22:00 alle 00:49). La partita ha vissuto una crescita clamorosa proprio sul finale: se il primo tempo ha raccolto il 24.7% e il secondo il 29.6%, i tempi supplementari hanno letteralmente volato fino al 37.4% di share (con 3.130.000 spettatori incollati al video a notte fonda). Si può parlare di una prima storica "sconfitta" percentuale per il reality delle tentazioni, che si conferma comunque un autentico fenomeno sociale.
Sciarelli saluta e In Onda vola: gli altri ascolti della serata
Dietro ai due colossi della serata, l'access prime time e il prime time hanno riservato altre grandi sorprese. Su Rai 3 l'ultimo appuntamento stagionale di Chi l'ha visto? con ul saluto al pubblico di Federica Sciarelli ha chiuso in bellezza, siglando l'ennesimo ottimo risultato con 1.169.000 spettatori e il 7.7% di share.
Nell'access prime time si registra invece l'eccellente performance di In Onda su La7: il talk show di Marianna Aprile e Luca Telese ha conquistato un eccezionale 7.3% di share con .1.241.000 spettatori. Per quanto riguarda il preserale, ottimi ascolti per La Ruota della Fortuna su Canale 5 che ha raccolto 4.092.000 spettatori (23.6%), mentre su Rai 1 Affari Tuoi Mundial ha totalizzato 3.913.000 spettatori con il 22.9%. Ecco il riassunto delle altre reti in prima serata:
- Italia 1: Il film Next ha registrato 895.000 spettatori (5.4%).
- Rai 2: Il padre della sposa ha intrattenuto 811.000 spettatori (5%).
- Rete 4: Zona Bianca si ferma a 507.000 spettatori (3.9%).
- La7: Le repliche di Lezioni di Mafie hanno raggiunto 355.000 spettatori (2.1%).