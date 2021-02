Arsenio Lupin - Ladro Gentiluomo: il romanzo in edizione Netflix arriva in libreria

Dopo il successo Netflix in libreria con La Casa di Carta - L'enigma del Professore, Magazzini Salani pubblica in Italia il romanzo di Maurice Leblanc Arsenio Lupin - Ladro Gentiluomo in una nuova speciale edizione tie-in. Il testo originale di Maurice Leblanc, in versione integrale, è accompagnato da un inserto a colori di 8 pagine con le immagini del set della serie.

La serie TV Lupin, rilasciata da Netflix l'8 gennaio di quest'anno, è già tra le più seguite di sempre della piattaforma. Usando il libro Arsenio Lupin - Ladro gentiluomo come ispirazione per vendicare il padre e la sua famiglia dall'ingiustizia subita, Assane (Omar Sy) escogita un piano brillante per trafugare un prezioso collier dal Louvre. Lo stesso libro è ora disponibile per tutti i fan grazie alla riproduzione fedele di questa edizione. Già un caso in Francia, al primo posto delle classifiche bestseller, l'uscita italiana è stata anticipata al 18 febbraio rispetto ai programmi iniziali in seguito al successo fin dai primi giorni del preorder sugli store online e alla grande attenzione venutasi a creare intorno alla serie proprio in queste settimane.

Arsenio Lupin - l'imprendibile fuorilegge che ha messo a soqquadro i salotti di Francia - è stato arrestato. La sua avventura è giunta al termine? Nient'affatto, è appena cominciata. Lupin, infatti, è dotato di inesauribili risorse, scaltrezza smisurata e fascino a volontà. Maestro della truffa e del travestimento, sa cambiare in un baleno nome, abito e indirizzo. Ogni suo furto è un capolavoro d'ingegno e abilità, ecco perché nessuna cassaforte può dirsi al sicuro dal più gentiluomo di tutti i ladri! Un grande classico, ricco di humor e colpi di scena, torna in libreria in una pregiata edizione con un inserto fotografico a colori.