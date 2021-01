Arrow: The CW rinuncia allo spinoff al femminile con Katherine McNamara

Lo spinoff di Arrow tutto al femminile, con un cast guidato da Katherine McNamara, non verrà realizzato: The CW ha svelato di aver abbandonato il progetto che era in fase di sviluppo dal 2019.

La serie avrebbe dovuto intitolarsi Green Arrow and the Canaries e il pilot era stato trasmesso come un episodio dell'ottava stagione della serie con star Stephen Amell, andato in onda sugli schermi americani nel gennaio 2020.

Lo spinoff di Arrow avrebbe dovuto avere come protagoniste Mia Smoak, ovvero Green Arrow, Laurel Lance e Dinah Drake. I ruoli erano stati affidati a Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy.

Il progetto avrebbe dovuto dare spazio alla nuova generazione di personaggi dopo la conclusione dello show con protagonista Steven Amell.

Mia, la figlia di Oliver Queen e Felicity, era stata introdotta nella settima stagione durante l'episodio Star City 2040 che si concludeva con la ragazza pronta a entrare in azione con in mano un arco.

Il pilot era stato scritto da Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blakenship e Oscar Balderrama.