Arrival: la reazione di Ted Chiang, autore del racconto che ha ispirato il film

Arrival è un film del 2016, diretto da Denis Villeneuve, basato sul racconto Storia della tua vita, incluso nell'antologia di racconti Storie della tua vita, Stories of Your Life and Others, di Ted Chiang, il quale, dopo aver visionato la pellicola, rimase molto colpito dal lavoro di Villeneuve.

Arrival: Amy Adams in una foto del film

Chiang si disse molto soddisfatto di come la sua storia era stata adattata dal regista e durante un'intervista dichiarò: "Penso che sia un progetto estremamente raro in quanto, oltre ad essere un buon film, è anche un buon adattamento... E se si considera che solitamente gli adattamenti di libri fantascienza sono un disastro direi che è quasi letteralmente un miracolo".

Proprio come il film anche il romanzo parla della prima comunicazione dei terrestri con una specie aliena che comunica esclusivamente attraverso un linguaggio criptico. Lo sceneggiatore Eric Heisserer scoprì il romanzo dopo aver letto un altro libro di Chiang, intitolato "Understand".

Dopo aver letto le opere raccolte in "Story of Your Life" Heisserer disse che lo scrittore aveva avuto un "profondo impatto emotivo" su di lui. Di conseguenza, decise di provare ad adattare la storia allo schermo al fine di condividerla con un pubblico più ampio.

Arrival: un primo piano di Amy Adams

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 94% basato su 428 recensioni, con una valutazione media di 8,40 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Arrival offre un'esperienza imperdibile per i fan della fantascienza, di Ted Chiang e di Amy Adams che riesce ad elevare la pellicola grazie ad una delle sue migliori performance."