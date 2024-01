Arnold Schwarzenegger trattenuto all'aeroporto di Monaco per aver rifiutato di dichiarare un orologio di lusso

Arnold Schwarzenegger è stato trattenuto per ore all'aeroporto di Monaco di Baviera perché ha omesso di dichiarare un bene di lusso, un orologio, al suo arrivo. Omissione che gli costerà un procedimento fiscale penale, come ha dichiarato alla CNN un addetto stampa della dogana di Monaco.

Arnold: Arnold Schwarzenegger in un momento della docuserie

"Non ha dichiarato un prodotto. Un prodotto che è stato importato da paesi extra-UE per rimanere nell'UE. E questo vale per tutti", ha spiegato l'addetto stampa Thomas Meister, rivelando che l'ex governatore della California e star del cinema è stato rilasciato e ha proseguito il viaggio dopo essere stato bloccato per tre ore.

"Arnold è stato trattenuto per tre ore oggi all'aeroporto di Monaco perché viaggiava con un orologio di sua proprietà, che potrebbe essere messo all'asta di beneficenza domani a Kitzbuhel, in Austria", ha detto alla CNN una fonte vicina all'attore, spiegando che l'oggetto in questione era un orologio del marchio di lusso svizzero Audemars Piguet.

A Schwarzenegger non è mai stato chiesto di compilare un modulo di dichiarazione e ha risposto "a ogni domanda dei doganieri con sincerità", ha aggiunto la fonte. "Ha collaborato in ogni fase, anche se si è trattato di una persecuzione da parte di incompetenti, una commedia degli equivoci che avrebbe reso un film poliziesco molto divertente".

L'attore ha accettato di pagare in anticipo eventuali tasse, ma il POS non funzionava, così gli agenti si sono arresi e lo hanno portato in banca chiedendogli di prelevare contanti da un bancomat per pagare. Il limite del bancomat però era troppo basso e a quell'ora la banca era chiusa. Quando è tornato in ufficio, un altro agente ha portato un nuovo pos che funzionava, ha aggiunto la fonte.