Arnold Schwarzenegger rivela: 'Ora sono un po' più simile a una macchina: ho un peacemaker'

Arnold Schwarzenegger ha rivelato, durante il suo podcast Arnold's Pump Club, che si è sottoposto a un'operazione e ora ha un peacemaker, situazione resa necessaria dopo aver affrontato tre operazioni a cuore aperto.

L'attore ha voluto condividere l'aggiornamento sulla sua situazione di salute, rassicurando i fan.

La rivelazione dell'attore

Parlando nel nuovo episodio, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "Lo scorso lunedì, ho avuto un'operazione per diventare un po' di più simile a una macchina: mi è stato messo un peacemaker".

La star ha sottolineato: "Per prima cosa, voglio farvi sapere che sto benissimo! Mi sono operato lunedì e venerdì ero già a un grande evento sull'ambiente con la mia amica e appassionata di fitness Jane Fonda. Nessuno avrebbe mai pensato che avevo iniziato la settimana con un'operazione".

Arnold ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare il mio intero team alla Cleveland Clinic. Tutti i dottori e gli infermieri che si sono presi cura in modo fantastico di me e hanno reso l'operazione il più possibile poco dolorosa".

Schwarzenegger si era operato nel 1997 per sostituire una valvola ai polmoni e una all'aorta. Nel 2018 e nel 2020 sono poi state sostituite.

Il prossimo progetto della star

Arnold, prossimamente, sarà impegnato accanto ad Alan Ritchson sul set The Man With The Bag, la cui produzione sarà curata da Amazon MGM Studios.

La sceneggiatura è firmata da Allan Rice, mentre alla regia è impegnato Adam Shankman (Hairspray).

La sinossi anticipa: "Quando la borsa magica di Babbo Natale viena rubata, lui si rivolge alla sua lista di cattivi per trovare Vance, un ex ladro, per provare a riaverla. Insieme alla figlia, Babbo Natale e un gruppo di elfi disadattati, Vance dovrà riuscire a compiere la più grande rapina della sua vita per salvare il Natale".