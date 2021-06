Arnold Schwarzenegger sui suoi anni in politica: "I miei figli odiavano il mio nuovo lavoro"

Arnold Schwarzenegger ha raccontato come i suoi figli non furono contenti del suo passaggio dai set di Hollywood alla politica.

L'ingresso in politica della star di Hollywood Arnold Schwarzenegger non è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi figli, come racconta lui stesso assieme alla figlia Katherine durante il suo show su Instagram, Before, During and After Baby.

Terminator: Genisys, Arnold Schwarzenegger con il suo sguardo di ghiaccio in una scena del film

Da bodybuilder a attore a politico a di nuovo attore e produttore. Questa è stata (e continua ad essere) la carriera di Arnold Schwarzenegger, uno dei volti più popolari del cinema, nonché ex-governatore dello Stato della California, una carica che credeva avrebbe fatto piacere ai propri figli. E invece...

"Prima di tutto, credo sia davvero importante far sapere a tutti quanto voi ragazzi abbiate odiato il mio lavoro" racconta in una diretta Instagram con la figlia Katherine "È stata una di quelle cose strane che pensavo vi avrebbero potuto fatto piacere 'Oh, i miei figli saranno così orgogliosi di me per essere diventato governatore adesso'. Ma non credo che l'abbiate mai pensata così, all'epoca. Penso vi foste ormai abituati a vedermi su un set cinematografico".

La scelta, spiega Schwarzy, derivò dalla sua "fissa per sistemare lo Stato e renderlo migliore. È per questo che ho colto l'opportunità quando c'è stato il recall" continua, riferendosi all'evento del 2003 che lo vide subentrare in carica al posto di Gray Davis.

Terminator: Genisys - La prima immagine di Arnold Schwarzenegger

"Quando arrivasti a Sacramento [capitale della California dove si erano dovuti trasferire a seguito dell'elezione a governatore] ricordo che dicesti 'Papà, odio il tuo lavoro. E io ti chiesi 'Perché lo odi?' e la tua risposta fu 'Tutti qui corrono da una parte e dall'altra con delle stupide giacche e cravatte, e avete un aspetto così serio. Era molto più divertente sui set dei film... Perché ci hai tolto tutto il divertimento? Perché sei cambiato?'" ricorda Arnold Schwarzenegger parlando con la figlia, che commenta ridendo "Già, domanda più che valida!", aggiungendo però che, nonostante tutto "Abbiamo avuto un'infanzia più normale di quel che si possa pensare".

"Abbiamo cercato il più possibile di farvi crescere in modo più normale possibile, ma il merito è tutto di vostra madre (Maria Shriver)" aggiunge infine Schwarzy "Lei è cresciuta con tutti i privilegi e sapeva come salvaguardarvi e proteggervi al meglio".