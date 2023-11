Arnold Schwarzenegger ingaggiò un dialect coach per limare l'accento austriaco: 'Dovrei chiedere il rimborso'

Arnold Schwarzenegger voleva eliminare il pesante accento austriaco per favorire la carriera da attore, ma James Cameron lo trovò perfetto per interpretare il cyborg di Terminator.

A inizio carriera Arnold Schwarzenegger ha provato a eliminare il suo pesante accento austriaco con alcuni dialect coach perché temeva che gli avrebbe precluso una carriera da attore negli USA. Ma i risultati non sono stati dei migliori.

Ospite del The Graham Norton Show (via Insider), Schwarzy ha ricordato i suoi esordi rivelando di aver ingaggiato vari insegnanti e dialect coach affinché lo aiutassero a rimuovere l'accento austriaco per avere successo a Hollywood.

Arnold Schwarzenegger in una sequenza del film True Lies

"Avevo un insegnante di inglese, un insegnante di recitazione, un insegnante di dialoghi e un insegnante di rimozione dell'accento che adesso è morto. Altrimenti avrei dovuto chiedergli indietro i soldi", ha esclamato il divo.

Ricordando l'esperienza con il dialect coach, Schwarzenegger ha spiegato che passavano ore a lavorare sulla pronuncia di parole semplici come "tre" o "vino", per padroneggiare la pronuncia dei suoni della lingua inglese. Ma nessuno degli esercizi ad acquisire un accento americano.

"Ricordo che tentava di correggermi la pronuncia della parola 'tre' facendomi dire 'Tremilatrecentotrentatre e un terzo'. Continuavo a ripetere cose del genere. È stato molto utile, ma non ha eliminato il mio accento".

A sorpresa, l'accento austriaco è tornato utile per Terminator

Nonostante non sia riuscito a sviluppare un accento americano, alla fine Arnold Schwarzenegger è diventato una star action con Conan il Barbaro" del 1982 e Terminator" del 1984.

"Il mio accento è diventato inaspettatamente una risorsa, soprattutto quando ho interpretato il cyborg in Terminator" ha spiegato. "Quando ho fatto il film, Jim Cameron ha detto, 'Ciò che ha fatto funzionare Terminator è il fatto che Schwarzenegger parla come una macchina'".