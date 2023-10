Jean-Claude Van Damme: 'Arnold Schwarzenegger è un attore scarso, non mi emoziona. Meglio Stallone'

Tra muscolosi a volte non ci si intende. Parlando del talento recitativo dei celebri colleghi, Jean-Claude Van Damme ha confessato di non apprezzare per niente il modo di recitare di Arnold Schwarzenegger, che non lo emoziona, e di preferire Sylvester Stallone.

Meglio le perfomance in Rambo e Rocky o in Terminator e Predator? Jean-Claude Van Damme non ha dubbi, come ha dichiarato in passato a Imdb: "Ho un grande rispetto per Christopher Walken. L'avete visto in King of New York? Steve McQueen e Paul Newman erano incredibili. I loro film erano di grande qualità. Rocky e Rambo erano pieni di dramma e passione. Arnold Schwarzenegger non mi emoziona. Mi piacciono film come Il padrino e Il cacciatore, queste sono opere in cui possiamo apprezzare la vera recitazione di talento."

I mercenari 2: Jean-Claude Van Damme nei panni di Jean Vilain in una scena del film

Esperto di arti marziali, Jean-Claude Van Damme ha condiviso il set con Stallone e Schwarzenegger ne I mercenari 2, ma la prima volta l'attore belga aveva rifiutato l'offerta di Stallone perché era più interessato a conoscere a fondo il suo personaggio piuttosto che a una semplice offerta economica:

"Stallone mi aveva offerto una parte nel suo prossimo film, ma quando gli ho chiesto della storia e dell'argomento attorno a cui ruotava mi ha risposto 'Farai un sacco di soldi'. Non era quello che volevo sentire, volevo scoprire qualcosa in più del mio personaggio. Ma lui non era in grado di dire cosa sarebbe successo. Mi ha detto solo 'I combattimenti saranno belli.' Così gli ho detto di no".

Alla fine, però, l'attore sarebbe tornato sui suoi passi comparendo ne I mercenari 2.