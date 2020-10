Armie Hammer ha ristrutturato un motel durante la pandemia: "Non avevo altre opzioni" (VIDEO)

La star Armie Hammer ha recentemente raccontato di come ha trascorso il suo tempo durante la pandemia, ristrutturando un motel e reinventandosi nel settore edile perché, visto lo stop del settore cinematografico, non aveva di meglio da fare e voleva comunque sentirsi produttivo nonostante tutto.

Martedì, l'attore di Chiamami col tuo nome Armie Hammer ha partecipato al Jimmy Kimmel Live!, vestito con una tuta da astronauta, e ha raccontato di come ha trascorso una parte della sua quarantena lavorando nel campo delle costruzioni con un suo caro amico: "Sono stato produttivo. Sono stato davvero fortunato. Voglio dire, guarda, il mondo sta cadendo a pezzi, è l'apocalisse, ma è stato abbastanza divertente, il mio amico Ashton ha comprato un vecchio motel nel deserto"

Armie Hammer ha infatti ristrutturato questo motel insieme all'amico, che gli ha chiesto di passare del tempo con lui per rimetterlo a nuovo: "Era una specie di motel abbandonato e fatiscente, sono tornato dalle Isole Cayman, dove mi trovavo durante la quarantena, e ho pensato, 'Amico, non ho niente da fare.' Mi ha detto: 'Vuoi venire a vivere con me in questo motel abbandonato e ricostruirlo insieme?"

Durante l'intervista, Jimmy Kimmel ha scherzato con l'attore, credendo che avrebbe detto di no visto che ora è una star del cinema. Ma Armie Hammer non aveva davvero niente di meglio da fare: "Credi che avessi altro di meglio da fare? Ero a casa a raccogliere caccole e vedere fino a che punto potevo lanciarle. Ero senza altre opzioni"

L'attore sarà nel cast di Assassinio sul Nilodi Kenneth Branagh, insieme a Gal Gadot, Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey e Ali Fazal.