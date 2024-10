Armie Hammer lancia il suo podcast: "Alcuni di voi lo odieranno"

Armie Hammer sta iniziando a tornare sotto la luce dei riflettori: a tre anni di distanza dalle accuse di violenza e molestie sessuali l'attore ha infatti lanciato un podcast.

La star di Chiamami col tuo nome ha debuttato oggi come conduttore intervistando il comico Tom Arnold.

Il ritorno di Hammer

Presentando il progetto, Armie Hammer ha dichiarato: "Alcuni tra di voi lo ameranno e altri lo odieranno fottutamente. Sto iniziando un podcast. L'idea originale era una specie di concetto legato al fatto che nel corso della giornata ogni singola persona con cui interagisci sa almeno una cosa che tu non sai, quindi può insegnartela".

The Armie HammerTime Podcast sarà quindi composto da conversazioni che possiedono strumenti, abilità o conoscenze che l'attore è consapevole di non possedere.

Armie Hammer costretto a vendere il proprio camion: "Non posso permettermi la benzina"

L'ex star del cinema ha aggiunto: "Voglio imparare, e quella è l'idea alla base di ciò che vogliamo fare con questo podcast, ma è inoltre una specie di diario. Sono uscito di scena negli ultimi quattro anni e ora sono tornato. Sarà una specie di diario, di cronache, legato al sistemare la mia vita".

Il podcast è disponibile in versione audio su Apple e in video su YouTube.

Le accuse rivolte all'attore

La moglie di Armie, Elizabeth Chambers, ha chiesto il divorzio nel luglio 2020 e l'attore è stato poi accusato da numerose donne di abusi psicologici, manipolazione, stupro e cannibalismo. Hammer ha sempre negato le accuse, sostenendo che tutti gli incontri fossero stati consensuali.

Dal 2022, anno in cui era uno degli interpreti di Assassinio sul Nilo diretto da Kenneth Branagh, il protagonista di Chiamami col tuo nome non appare più sul grande schermo, dopo una carriera che lo ha visto impegnato in film come The Social Network, J. Edgar, The Lone Ranger, Animali notturni e Mine.