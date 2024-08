Armie Hammer costretto a vendere il proprio camion: "Non posso permettermi la benzina"

Armie Hammer si è rivolto ai propri follower sui social per raccontare di essere costretto a vendere il proprio camion a causa del costo della benzina che attualmente non può permettersi. L'attore, lontano da anni dallo schermo, ha spiegato la vicenda su Instagram.

Dopo le accuse di molestie e abusi sessuali, Armie Hammer si è allontanato da Hollywood e ora sta cercando di ricostruire la propria carriera, incontrando diverse difficoltà sul proprio percorso. Hammer ha spiegato che il camion aveva un grande valore affettivo per lui.

Ricordi di famiglia

"Sto vendendo il mio camion" ha esordito sui social l'attore "Da quando sono tornato a Los Angeles ho speso circa 400-500 dollari in benzina e non posso più permettermelo. Non posso più permettermi la benzina". Nel video, Armie Hammer ha confessato di essere particolarmente affezionato a quel mezzo, con il quale aveva portato a casa dall'ospedale i suoi figli appena nati.

Armie Hammer e Gal Gadot in una scena di Assassinio sul Nilo

"Questo camion ha portato i bambini a casa dall'ospedale e tutto il resto. Ma sapete una cosa? Va bene così" ha concluso l'attore. La soluzione? Un'auto più piccola e ibrida:"Ho una nuova macchina. È piccola, ibrida, probabilmente ci metterò circa 10 dollari di benzina al mese".

Nel luglio 2020, la moglie Elizabeth Chambers chiese il divorzio dall'attore e l'anno successivo Armie Hammer venne accusato di abusi psicologici, manipolazione, stupro e cannibalismo da diverse donne. L'ex star di Chiamami col tuo nome ha sempre negato le accuse, sostenendo che tutti gli incontri erano consensuali.

Conosciuto per i ruoli nei film The Social Network, J. Edgar, The Lone Ranger, Animali notturni e Mine, Armie Hammer non recita sul grande schermo dal 2022, quando partecipò al film Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, al fianco di altre star come Annette Bening, Russell Brand, Gal Gadot, Emma Mackey, Sophie Okonedo e Letitia Wright.