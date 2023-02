Armie Hammer, parła l'ex-moglie: "Il nostro matrimonio è finito durante il lockdown"

L'ex-moglie dell'attore caduto in disgrazia ha raccontato il momento della separazione mentre eravamo in piena pandemia.

Dopo l'arrivo della prima intervista di Armie Hammer, dopo le accuse di cannibalismo che lo hanno allontanato da Hollywood, è arrivata anche quella di Elizabeth Chambers, ex-moglie dell'attore.

La Chambers ha raccontato a Elle del loro travagliato matrimonio che è imploso durante il lockdown in pieno COVID, di aver sentito per la prima volta le accuse contro Hammer insieme al resto del mondo e di come stanno le cose oggi mentre fanno da genitori ai loro due figli.

La Chambers, corrispondente di notizie sul mondo dello spettacolo e ora proprietaria della catena BIRD Bakery, ha conosciuto l'attore di The Social Network, di quattro anni più giovane di lei, nel 2007; si sono sposati nel 2010, hanno avuto la figlia Harper nel 2014 e il figlio Ford nel 2017 e quei primi anni sono stati "completamente magici", ha raccontato l'attrice.

Sebbene non abbia precisato esattamente quando le cose hanno iniziato ad andare a rotoli, ha detto: "Il matrimonio è sempre difficile... soprattutto se a queso si aggiungono il successo e la fama".

La coppia ha annunciato la separazione, dopo 10 anni di matrimonio, nel luglio 2020. Chambers, quindi, ha raccontato alla rivista che si trovavano a St. Barts in vacanza quando i casi di COVID hanno iniziato a manifestarsi negli Stati Uniti, così sono andati alle Isole Cayman, dove vivevano il padre e la matrigna di Hammer.

La quarantena insieme non è stata una buona soluzione, con Chambers che ha dichiarato: "È stato pessimo", ha detto. Hammer, infatti, finì per lasciare lei e i figli per tornare in California e aiutare un amico a ristrutturare un motel fuori dal Joshua Tree National Park.

"Il mio cuore si è spezzato in nove milioni di pezzi e l'ho comunque accompagnato all'aeroporto", ha detto Chambers. "Si può dare, si può amare, si può essere presenti per qualcuno, ma bisogna anche ritenere le persone responsabili delle loro azioni".

Dopo le accuse di cannibalismo a Hammer, che la Chambers sostiene siano state uno shock per lei come per tutti gli altri, ha comunque affermato di sostenere il processo di recupero dell'ex-marito.

"Sostengo Armie nel suo percorso e lo sosterrò sempre", ha dichiarato Chambers. "Tutto ciò che ho sempre voluto è che fosse sobrio, sano e felice. E lui lo è. È molto presente quando è con i bambini, e questo è tutto ciò che posso sperare. Tutto ciò che si desidera è che i propri figli abbiano due genitori solidi, giusto? Questo è sempre l'obiettivo, quindi tutto ciò che posso fare per sostenerlo, lo farò".