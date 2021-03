Arisa è stata lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo dopo l’intervista a Domenica In

Arisa è stata lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo a pochi mesi dal matrimonio, e tutto per colpa dell'intervista rilasciata a Domenica In appena un giorno fa.

Lo ha fatto sapere lui stesso al portale del settimanale Oggi dicendo "quando ha visto il filmato non ha neanche pronunciato il mio nome".

Ieri pomeriggio Arisa è stata ospite di Mara Venier a Domenica in, la cantante reduce da Sanremo 2021 ha parlato della sua relazione con il fidanzato-manager Andrea Di Carlo. Mara le ha mostrato le loro foto e l'insegnante di Amici 20 si è commossa: "Non mi piace piangere in televisione... Mi emoziono. È una persona molto bella". Poco dopo, parlando del loro futuro, ha affermato "Diciamo che io sono molto credente, mi affido al cielo, aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano. Io ho fiducia, ho fiducia nel cielo, e sarà così".

Qualcosa nel discorso di Arisa deve aver dato fastidio ad Andrea Di Carlo che su due piedi ha deciso di lasciarla, riprendersi l'anello ed annullare il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a settembre. L'ex fidanzato ha raccontato al sito del settimanale Oggi: "Tra me e Arisa è finita, ho fatto tanto per lei, l'ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato". Parlando dell'intervista a Domenica In ha detto: "Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l'intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato".

Andrea e Arisa erano fidanzati da 6 mesi: "Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato - ha continuato Di Carlo - è rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n'è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura". Poi è arrivata la decisione finale, che sembra sia definitiva: "Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l'anello".