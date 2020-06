Ariana Grande sceglie Midsommar come tema per la sua festa di compleanno

Ariana Grande ha deciso per quest'anno di festeggiare il proprio compleanno a tema Midsommar in modo macabro, ma pieno di fiori, organizzandosi coi suoi amici per ricreare l'atmosfera dell'horror di Ari Aster.

Anche se non è riuscita a mettere le mani sull'abito originale della Regina di Maggio di Midsommar - Il villaggio dei dannati quando fu messo all'asta a maggio, Ariana Grande ha comunque organizzato una festa di compleanno estremamente fedele al film horror di Ari Aster, facendo indossare una corona di fiori a tutti.

Per la festa sono stati usati centrotavola floreali e una bella replica del già menzionato abito della Regina di maggio (anche se è risultato assente il costume da orso ardente del film). La stessa star di Midsommar, Florence Pugh, ha commentato sulle storie di Instagram della Grande: "Mayqueeen!! Adesso prendi del tè ai funghi".

Grande ha menzionato il suo amore per Midsommar, twittando l'anno scorso: "va bene che Midsommar sia il mio film della buonanotte preferito al momento o dovrei cercare immediatamente aiuto?"_.