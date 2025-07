Ariana Grande e il regista di Wicked insieme per un nuovo progetto

Ariana Grande e Josh Gad presteranno le loro voci all'adattamento cinematografico di Oh, The Places You'll Go.

Basato sul classico del Dr. Seuss, il musical animato sarà diretto dal regista di Wicked Jon M. Chu e da Jill Culton. La Warner Bros. distribuirà il film il 17 marzo 2028.

Non sono stati rivelati dettagli sulla trama, quindi non è chiaro come il film adatterà l'amato libro illustrato. Oh, The Places You'll Go! ruota attorno a un giovane avventuriero che affronta gli alti e bassi della vita e offre ai lettori messaggi ispiratori come: "Hai un cervello nella testa. Hai i piedi nelle scarpe. Puoi guidare te stesso in qualsiasi direzione tu scelga". Con queste frasi di circostanza, il libro è diventato un regalo molto popolare per i laureati o per chiunque si trovi in un momento di svolta della propria vita.

Ariana Grande è sempre più in ascesa a Hollywood

The Greatest Showman: Hugh Jackman in una foto del film

Benj Pasek e Justin Paul, il duo dietro Caro Evan Hansen e The Greatest Showman, stanno scrivendo le canzoni originali per l'adattamento sul grande schermo. Altri membri del cast saranno annunciati in seguito.

Wicked: Ariana Grande con in mano il cappello da strega

Questo progetto riunisce Chu con Grande, la star di Wicked. L'attrice e cantante riprenderà il suo ruolo di Glinda la buona, accanto a Elphaba di Cynthia Erivo, in Wicked Parte 2, che arriverà nelle sale il 21 novembre. Grande è stata recentemente scritturata anche per il quarto capitolo della saga Ti presento i miei, al fianco di Ben Stiller e Robert De Niro.

Gad, invece, è noto soprattutto per aver doppiato Olaf nella serie Frozen e per aver interpretato il ruolo dell'anziano Cunningham nell'intramontabile successo di Broadway The Book of Mormon. Ha anche interpretato LeTont nel remake live-action della Disney La Bella e la Bestia.