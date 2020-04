Ariana Grande, Christina Aguilera e tante altre star cantano i più celebri brani Disney in un evento di ABC, The Disney Family Singalong, che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti.

A presentare l'evento sarà Ryan Seacreast, e ogni canzone sarà accompagnata da un personaggio animato che indicherà le parole sullo schermo, così che ogni membro della famiglia potrà seguire al meglio e cantare a tempo (anche i papà che magari non sono così esperti di tappeti volanti o arricciaspiccia).

Lo speciale è stato ideato anche per sostenere e promuovere l'attività di Feeding America, l'organizzazione no-profit con una rete di banche alimentari a sostegno delle famiglie bisognose e della lotta contro la fame, specialmente in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale.

"Se c'è qualcosa che abbiamo tutti appreso in queste ultime settimane è la necessità di fare tesoro di ogni momento, di restare uniti anche quando si è lontani, che sia tramite le risate, le storie o la musica. Speriamo di poter aiutare a creare nuovi, indimenticabili momenti in ogni singola casa, come solo la magia Disney sa fare" ha dichiarato Karen Burke, Presidente di ABC Entertainment.

E allora, che la magia Disney abbia inizio! #WeReAllInThisTogether