Argylle - La Super Spia, John Cena loda Matthew Vaughn: 'Un grande regista'

John Cena è stato diretto dal regista Matthew Vaughn nel film Argylle - La Super Spia e l'attore lo ha lodato pubblicamente durante una recente intervista.

La superstar del wrestling, intervistato da ComicBook.com, ha parlato della sua esperienza sul set del progetto, in arrivo l'1 febbraio nelle sale italiane.

La collaborazione con il regista

Parlando del lavoro compiuto da Matthew Vaughn sul set di Argylle - La super spia, John Cena ha dichiarato: "Per prima cosa, è nel suo migliore interesse perché nessun buon regista ha come obiettivo far fallire un film o rovinare l'interpretazione di qualcuno. Quello è ciò che è grandioso nel realizzare un film. Non puoi farlo da solo. Come accade nel WWE, non puoi andare lì fuori e lavorare da solo. Devi essere bravo quanto le persone che ti stanno accanto. E il lavoro di un regista grandioso è ottenere il meglio da tutti".

L'attore ha aggiunto: "E Matthew lo fa a modo suo. L'universo che crea, le parti con cui può giocare sono estremamenti vibranti e ti portano a vivere questa meravigliosa esperienza. Ma è inoltre grandioso a gestire le persone. E quella è un'altra caratteristica di un regista grandioso, o quello che penso sia una caratteristica di un grandioso regista. Riesce a far dare il meglio alle persone e molto è dovuto al fatto che crea un ambiente in cui ti senti al sicuro e sei disposto a essere vulnerabile. I miei complimenti per il fatto che sia una delle sue tante capacità".

I dettagli del progetto

Il film Argylle è un thriller di spionaggio che segue le avventure di una super-spia di nome Argylle attraverso gli Stati Uniti, Londra e altri luoghi ed è interpretato da Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson.

Il lungometraggio è diretto da Matthew Vaughn che è produttore esecutivo insieme ad Adam Bowling, David Reid e Jason Fuchs, con Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn e Adam Fischbach.