Argylle: Henry Cavill e Dua Lipa nella prima foto ufficiale del film

Dua Lipa e Henry Cavill sono ritratti nella prima foto ufficiale di Agylle, il nuovo spy thriller che verrà prodotto per Apple TV+.

Il progetto, dal cast davvero stellare, sarà diretto da Matthew Vaughn e, per ora, non è stata annunciata la data di uscita sulla piattaforma di streaming.

Argylle: Dua Lipa e Henry Cavill in una foto del film

Il film Argylle è tratto dal romanzo scritto da Ellie Conway con al centro una spia che soffre di amnesia e a cui viene fatto credere di essere uno scrittore di successo. Quando i suoi ricordi iniziano a riemergere inizia quindi a vendicarsi dei suoi nemici.

Nel cast del progetto diretto da Matthew Vaughn, le cui riprese sono in corso, ci saranno oltre a Henry Cavill e Dua Lipa, anche John Cena, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Rob Delaney, e Samuel L. Jackson.

Cavill, da tempo inserito nelle liste degli attori che potrebbero diventare il futuro interprete di James Bond, ovvero l'agente 007, ritornerà nel mondo dei film action dopo progetti come Mission: Impossible - Fallout e Operazione U.N.C.L.E..