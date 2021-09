Argylle: Ariana DeBose nel cast del nuovo film di Matthew Vaughn

Nel cast di Argylle, il nuovo thriller diretto da Matthew Vaughn, ci sarà anche Ariana DeBose, prossimamente protagonista sul grande schermo grazie a West Side story.

La nominata ai Tony Award è entrata a far parte del gruppo di interpreti impegnati nelle riprese del progetto che si stanno svolgendo in queste settimane in Europa.

La produzione del lungometraggio, che dovrebbe dare il via a un nuovo franchise, non ha svelato i dettagli del ruolo affidato ad Ariana DeBose, come accaduto con gli altri nomi coinvolti nel progetto.

Argylle sarà prodotto e diretto da Matthew Vaughn.

I membri del cast attualmente annunciati sono Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa e Samuel L. Jackson.

Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Ellie Conway e ha come protagonista la spia più grandiosa al mondo, Argylle. L'agente verrà coinvolto in un'avventura che lo porterà in giro per il mondo. Il film verrà distribuito da Apple.