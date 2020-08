Argo: il film di e con Ben Affleck stasera su Iris

Ben Affleck è il grande protagonista stasera su Iris: alle 21:00 in punto va in onda Argo, il film che l'attore ha diretto e interpretato nel 2012, vincitore, l'anno successivo di ben 3 Premi Oscar.

Argo racconta la storia di quella che sembrava un'improbabile missione segreta (passata alla storia come Canadian Caper) compiuta nel '79 dalla CIA e dal governo canadese per contrastare l'occupazione dell'ambasciata americana da parte di un gruppo di rivoluzionari iraniani. Il piano infatti, era quello di portare in salvo sei importanti diplomatici statunitensi che dovettero fingersi attori di un fantomatico film chiamato "Argo".

Tratto dal libro di memorie Master of Disguise: My Secret Life in the CIA scritto dall'ex agente dell'intelligence statunitense che aveva messo in piedi il Canadian Caper, Tony Mendez, Argo ha ricevuto moltissimi premi a livello internazionale, tra cui 3 Premi Oscar - come Miglior Film, Migliore Sceneggiatura e Miglior Montaggio -.