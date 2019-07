Area 51: Danny Trejo è pronto a invadere la base nel deserto del Nevada?

Danny Trejo sembra intenzionato a far parte del gruppo di persone che vogliono invadere l'Area 51, la misteriosa base dell'Aeronautica statunitense da sempre al centro di ipotesi e racconti legati a incontri con gli alieni ed esperimenti di vario genere.

La star di Machete ha infatti condiviso su Twitter una foto in cui sembra annunciare la sua partecipazione all'evento.

Nella giornata di lunedì Danny Trejo ha pubblicato via social una foto tratta da Machete Kills Again... In Space!, scrivendo: "Dopo aver lasciato l'Area 51".

Lo spazio che si trova nel deserto del Nevada è tuttora avvolto dal mistero e le ipotesi più diffuse è che sia utilizzato per compiere degli esperimenti su velivoli e armi di vario tipo. Tante persone sono invece convinte che vi sia nascosta la prova dell'esistenza della vita extraterrestre e che siano stati analizzati in quegli spazi i resti di un UFO.

Su Facebook è stata lanciata l'iniziativa chiamata Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us che cerca di radunare un numero talmente elevato di persone da poter "invadere" l'Area 51 e riuscire a scoprire qualche segreto.

Sulla pagina Facebook c'è scritto: "Ci incontreremo tutti all'attrazione turistica Area 51 Alien Center per organizzare la nostra entrata. Se corriamo possiamo muoverci più velocemente rispetto ai loro proiettili". Ovviamente il progetto è nato come uno scherzo, tuttavia l'Air Force ha pensato che fosse il caso di chiarire che si tratta di un'area molto protetta dai membri delle forze armate, sconsigliando quindi di tentare qualsiasi iniziativa di quel tipo, assolutamente illegale.

Chi volesse però invadere l'Area 51 può organizzarsi per il 20 settembre, data riportata nell'evento condiviso sui social, e scoprire se si metterà realmente in pratica il folle piano!

