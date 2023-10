Arcbound: in arrivo un fumetto scritto da Scott Snyder e Tom Hardy

Dopo aver recitato ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno e nei due capitoli della saga di Venom, Tom Hardy e il mondo dei fumetti stanno per aggiungere un nuovo capitolo alla loro storia. È in arrivo, infatti, Arcbound, fumetto scritto dall'attore insieme al veterano Scott Snyder.

Arcbound è una serie a fumetti fantascientifica divisa in dodici parti e farà da introduzione a un universo narrativo che prenderà lo stesso nome e che nelle intenzioni degli autori si espanderà successivamente con altri capitoli.

Il progetto vede anche la partecipazione ai testi di Frank Tieri (Wolverine, Deadpool), mentre i disegni saranno realizzati da Ryan Smallman (Fortnite).

Arcbound, la trama

La formidabile corporatocrazia Zynitec sfrutta l'impareggiabile energia del Kronium per affermare il proprio dominio sulle stelle. La serie Arcbound racconta il viaggio di Kai, un risoluto Capitano Mediatore, incaricato di gestire le attività di Zynitec sul Kronium. Tuttavia, mentre è alle prese con la moralità del suo ruolo, le rivelazioni sul dubbio passato della Zynitec lo spingono in un dilemma struggente: rimanere fedele all'impero o affrontare le forze che lo hanno plasmato in uno strumento di oppressione.

Tom Hardy e i fumetti: a love story

"Sono sempre stato attratto dal processo creativo in tutti gli aspetti della narrazione, e con i fumetti trovo che sia un affascinante terreno di gioco da esplorare. Un luogo in cui, se si dispone di un grande team creativo e della capacità di disegnare, scrivere e discutere, si possono costruire insieme mondi epici. Mondi che si ha la netta libertà di plasmare, modificare, ridefinire, smantellare e ricostruire senza i vincoli di budget e risorse limitate" ha raccontato Tom Hardy.

"La tela è infinita, una vasta distesa in cui esplorare la condizione umana, la profondità dei personaggi e i regni sconfinati, il tutto limitato solo dalla nostra immaginazione collettiva. È un onore avere l'opportunità di lavorare al fianco di leggende del settore come Scott, Frank e Ryan per contribuire a dare vita all'universo di Arcbound. Hanno creato un mondo epico che è entusiasmante da esplorare sia per chi ama i fumetti sia per chi li crea".

Arcbound dovrebbe uscire nel mese di marzo 2024.