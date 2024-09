Arcane: aperti i preorder della spettacolare Special Edition 3 4K UHD + 3 Blu-ray + gifts su Amazon

Il grande amore nei confronti di Arcane, deriva da un insieme di fattori. Stiamo parlando di una serie tv con un livello d'animazione straordinario e uno stile visivo unico che mescola 2D e 3D, modellando un'estetica profondamente immersiva. Arcane è riuscita ad attrarre non solo i fan del videogioco League of Legends, ma anche un pubblico più ampio grazie alla sua narrazione complessa e ben strutturata, aprendosi a una storia che esplora temi universali come il conflitto di classe, il potere e il tradimento, mantenendo però un forte legame emotivo con i personaggi, che risultano profondi e sfaccettati. A tutto ciò bisogna aggiungere una colonna sonora vibrante e integrata perfettamente con l'azione e le emozioni della trama.

Oggi vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder della strepitosa Special Edition 3 4K UHD + 3 Blu-ray + gifts della prima stagione di Arcane. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarla a 119,99€ con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (tutti i dettagli in merito a questa modalità di ordine sono su Amazon), in vista della sua data di pubblicazione indicata al 24 ottobre 2024. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questa edizione di Arcane, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Una collector di Arcane da avere

Nella Special Edition 3 4K UHD + 3 Blu-ray + gifts della prima stagione di Arcane, come indicato su Amazon, troverete tutti e nove gli episodi della serie tv in questione, disponibili sia in 3 dischi 4K Ultra HD masterizzati in Dolby Vision HDR, sia in 3 Blu-ray con oltre 3 ore di contenuti extra e Gadget da Collezione. Sono proprio questi ultimi, insieme alla confezione, a fare la differenza in termini di collezionismo.

Arcane 2: il fenomenale trailer della Stagione 2 promette una resa dei conti esplosiva

Se anche voi avete amato Arcane su Netflix, non lasciatevi scappare la sua prima stagione in un'edizione praticamente imperdibile.