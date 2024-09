Arcane 2: il fenomenale trailer della Stagione 2 promette una resa dei conti esplosiva

Dopo una lunghissima attesa dalla prima stagione di Arcane, la serie televisiva di Netflix dedicata a League of Legends, possiamo finalmente dare uno sguardo più approfondito sulla Stagione 2 grazie a un nuovo trailer pubblicato oggi in vista dell'uscita in streaming di novembre.

Il filmato mostra la continuazione della guerra tra il duo Caitlyn e Vi e la protagonista dello show, Jinx, mentre la coppia dà la caccia a Jinx, che si dice rappresenti un simbolo per il popolo di Zaun. Il trailer presenta anche i camei di diversi altri campioni di League of Legends presenti nella passata stagione, oltre ad alcune anticipazioni su altri personaggi che appariranno nei nuovi episodi.

Purtroppo per coloro che sono alla ricerca di informazioni specifiche su quando potranno vedere la Stagione 2, non abbiamo ancora una data di uscita. Tuttavia, abbiamo ancora più immagini dello show che mettono in evidenza alcuni dei momenti più importanti della storia, tra cui la presentazione di un altro campione di cui si è a lungo ipotizzata la presenza nella seconda stagione: Warwick.

Per gli amanti di Arcane che non hanno familiarità con League of Legends, Warwick è un campione Lycan la cui storia è sempre stata collegata a Singed, un personaggio Zaunita che si ritroviamo anche in questo trailer. Poco dopo l'apparizione di Singed, vediamo degli artigli afferrare l'esterno di un recinto, artigli che non possono che appartenere a Warwick.

Arcane 2, nuovo poster: in arrivo una svolta dark per Caitlyn nella seconda stagione?

Un'immagine rilasciata da Netflix in concomitanza con il trailer mostra Warwick in modo più dettagliato con il grande iniettore carico di sostanze chimiche sulla schiena, proprio come viene raffigurato nel gioco.

Heimerdinger, Ekko e altri ancora fanno la loro comparsa nel filmato, anche se tra Piltover e Zaun ci sono ancora molti altri campioni, come Renata Glasc e Urgot, che potrebbero entrambi fare il loro debutto nei nuovi episodi. Ricordiamo che Netflix ha già confermato che questa sarà la stagione finale di Arcane. Per altri aggiornamenti, vi ricordiamo che la prossima settimana andrà in scena la Netflix Geeked Week.