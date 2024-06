Arcane: il nuovo fantastico poster svela finalmente la data d'uscita della Stagione 2

A distanza di parecchio tempo dal suo debutto, Netflix ha finalmente svelato la data d'uscita della Stagione 2 di Arcane, condividendo anche un fantastico poster ufficiale.

Il poster mette al centro della scena due volti familiari. Possiamo vedere Jinx e Vi insieme, ma questa volta i ruoli delle sorelle sono letteralmente invertiti. Questo tipo di dinamica si adatta alla coppia, visto quello che abbiamo visto nella prima stagione di Arcane, quindi speriamo che le sorelle abbiano molto da fare per tenere occupati i fan quando arriverà la seconda stagione.

Come confermato dal manifesto (che potete vedere di seguito), Netflix distribuirà la seconda stagione di Arcane nel novembre 2024. Il ritorno della serie avviene alcuni anni dopo il lancio della prima stagione, quando nel 2021 divenne un successo immediato.

Arcane, poster della seconda stagione

Acclamato come uno dei migliori originali animati di Netflix, Arcane ha fatto conoscere lo Studio Fortiche e non ci è voluto molto perché arrivasse l'ordine per una seconda stagione. Se non avete ancora visto Arcane, la serie è disponibile in streaming su Netflix. Per ulteriori informazioni sulla serie di League of Legends, potete leggere la sinossi ufficiale qui sotto.

Arcane: il primo teaser della stagione 2 della serie Netflix

"Nelle città di Piltover e Zaun, le tensioni aumentano quando inventori, teppisti, politici e signori del crimine diventano sempre più insoddisfatti dei vincoli di una società devastata. Quando la situazione sta per diventare insostenibile, due sorelle rubano un artefatto dal potere incommensurabile. Scoperta e pericolo si scontrano, mentre nascono eroi e si spezzano legami. Questo potere cambierà il mondo? O porterà alla rovina? Questo è il mondo di Arcane".