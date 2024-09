Arcane 2, nuovo poster: in arrivo una svolta dark per Caitlyn nella seconda stagione?

Chiaramente Netflix sta preannunciando una svolta più oscura per il personaggio nei nuovi episodi in arrivo in streaming

Netflix ha condiviso in rete un nuovissimo poster ufficiale per la seconda stagione di Arcane, che lo ricordiamo sarà l'ultima per lo show animato.

Non solo la nuova locandina è visivamente impressionanti, come lo era stata la prima entusiasmante stagione, ma suggerirebbe anche una svolta profondamente dark per il personaggio di Caitlyn; ci attende quindi una stagione ricca di colpi di scena ed emotivamente impegnativa.

Al momento non c'è ancora una data definitiva per l'arrivo in streaming dei nuovi episodi di Arcane, ma la piattaforma ha già comunicato che verranno diffusi nel corso del mese di novembre. Il nuovo trailer, che potrebbe sciogliere un po' di dubbi sulla trama della nuova stagione, debutterà in streaming giovedì.

Arcane 2, character poster di Caitlyn

In che direzione andrà la storia di Arcane?

Jinx è la responsabile del riaccendersi della guerra tra Piltover e Zaun, poiché il suo assalto al Consiglio di Piltover durante il finale della passata stagione sembra sia stata la causa dell'imminente conflitto. Sebbene sia possibile che alcuni membri del Consiglio siano sopravvissuti, il trailer della Stagione 2 ha suggerito fortemente che la maggior parte di loro è morta, con la madre di Caitlyn che potrebbe essere tra le vittime. Di conseguenza, sembra inevitabile che Caitlyn darà la caccia alla responsabile.

L'ultimo character poster indica ulteriormente che la nativa di Piltover è in cerca di vendetta, poiché l'artwork la ritrae mentre guarda intensamente un poster di Jinx. Caitlyn era presente anche durante l'attacco, ma non è stata in grado di fermarlo, aggiungendo del senso di colpa al dolore per la perdita di sua madre (se è davvero una delle vittime). Questo momento cruciale ha probabilmente cambiato l'intera personalità e le motivazioni di Caitlyn e il suo desiderio di catturare la ribelle rischia di diventare un'ossessione.

La fissazione di Caitlyn per fermare Jinx sembra avrà un impatto permanente su di lei, ma potrebbe anche danneggiare in modo irreversibile il suo rapporto con Vi. Nonostante siano un duo improbabile, Caitlyn e Vi hanno stretto un'alleanza nella prima stagione che ha permesso loro di legare e avvicinarsi.

Anche se lo show non ha ancora fatto scattare nulla, la storia d'amore tra Vi e Caitlyn sembra sarà destinata a occupare spazio nella seconda stagione di Arcane, visto tutto quello che hanno passato insieme. Tuttavia, dato che Caitlyn potrebbe passare la maggior parte del tempo a dare la caccia alla sorella di Vi, è difficile immaginare che questo non avrà un impatto sulla loro relazione.