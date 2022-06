Aracnofobia: Christopher Landon scriverà e dirigerà il remake

Christopher Landon, sceneggiatore e regista dei successi horror Auguri per la tua morte e Freaky, è stato incaricato di scrivere e dirigere il remake di Aracnofobia per Amblin Partner.

Locandina di Christopher Landon

James Wan e il collega della Atomic Monster Michael Clear produrranno il remake del cult horror anni '90 con Amblin, mentre Frank Marshall sarà produttore esecutivo dopo aver debutto alla regia con l'originale Aracnofobia nel 1990.

Commedia horror, Aracnofobia è incentrato su una piccola città terrorizzata da una colonia di letali ragni sudamericani portati accidentalmente negli Stati Uniti. Jeff Daniels interpreta il ruolo di un medico che si trasferisce con la sua famiglia dalla grande città alla ricerca di una esistenza bucolica in provincia, mentre John Goodman interpreta un disinfestatore tuttofare. Nel cast anche Julian Sands e Harley Jane Kozak.

Christopher Landon si è fatto le ossa nell'horror collaborando ripetutamente con Blumhouse per una serie di successi al box office tra cui il recente Freaky, horror comedy in cui un killer interpretato da Vince Vaughn e l'adolescente Kathryn Newton si scambiano i corpi. Tra i suoi lavori anche Auguri per la tua morte e il sequel, Ancora auguri per la tua morte.