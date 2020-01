Aquaman, stasera su Premium Cinema il film con Jason Momoa

Va in onda stasera su Premium Cinema alle 21:15, in Prima TV, Aquaman, il film con Jason Momoa del quale è già stato annunciato un sequel che arriverà nelle sale a dicembre 2022.

Stasera su Premium Cinema va in onda Aquaman in prima visione TV, per una serata all'insegna dell'avventura e del fantastico, con il sesto film del DC Extended Universe che ha per protagonista lo statuario Jason Momoa.

Aquaman segue la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato... il Re che riunirà sotto la sua guida tutti i sette mari.

Jason Momoa ricopre il ruolo di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard è la principessa Mera. Gli altri protagonisti del film sono Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren. La regia del film è stata affidata a James Wan.

Con a disposizione un gigantesco budget da 200 milioni di dollari, Aquaman è diretto da James Wan, che si è affidato alla sceneggiatura di Will Beall preferendola a quella scritta da Kurt Johnstad. Alcune delle scene sono state girate ad Erice, in Sicilia. La Warner Bros, visto il grande successo del primo capitolo, ha messo in cantiere uno spin-off del film, incentrato sulle creature che abbiamo conosciuto in Aquaman, e un sequel prodotto da James Wan e Peter Safran.

Come per tutti i cinecomic, vi consigliamo di non perdere la scena dopo i titoli di coda.