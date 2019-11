Aquaman, Jason Momoa risponde alle domande dei bambini al Kelly Clarkson Show, dove è stato ospite per promuovere la sua nuova serie di Apple TV+, See.

Aquaman. Il Re di Atlantide in persona, Jason Momoa, ha risposto alle domande dei suoi piccoli fan, i figli di Kelly Clarkson, durante lo show condotto dalla cantante, del quale è stato ospite in occasione del tour promozionale di See, la nuova serie di Apple TV+ di cui è protagonista.

L'interprete di Arthur Curry si è visto chiedere dalla più grande dei due, River Rose, qualcosa che, diciamoci la verità, tutti noi vorremmo sapere. 1) Conosci la Sirenetta? 2) Dove va al bagno Aquaman?

Alla prima domanda, l'attore ha risposto positivamente: "Ariel? Certo, è molto carina. Ed è anche una rossa... Ti insegnerò tutto sulle rosse. Sono molto passionali!" dice rivolgendosi al piccolo Remi, che sembra estremamente intimidito dalla presenza di uno dei suoi supereroi preferiti, come fa notare anche la madre "Di solito, mentre guardiamo il film, salta sul letto e si mette a gridare 'Io sono Aquaman!' e invece oggi è così timido!".

River Rose, intanto, regala a Jason un disegno realizzato da lei stessa appositamente per lui, per poi procedere con la seconda domanda (quella del bagno).

"Ovunque!" è la risposta di Momoa, con la Clarkson che puntualizza ridendo "Perchè sei in acqua, giustamente!".

Il piccolo Remi non riesce a sbloccarsi, rendendo ancora più divertente l'ultimo scambio con l'attore, in cui Jason saluta i bimbi dandogli il 5.