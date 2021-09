Aquaman: Jason Momoa svela il nuovo costume (FOTO)

I fan a caccia di dettagli dopo che Jason Momoa ha pubblicato la foto del nuovo costume di Aquaman che sfoggerà nel sequel, Aquaman and the Lost Kingdom.

Jason Momoa ha svelato il nuovo costume indossato da Aquaman nel sequel Aquaman and the Lost Kingdom in alcune foto pubblicate sul suo account Instagram.

La muscolosa star ha rivelato ai fan un assaggio del nuovo look del re degli oceani che potremo apprezzare in Aquaman and the Lost Kingdom per permetter loro di analizzare i dettagli del costume.

Mentre nel primo Aquaman, Jason Momoa aveva indossato un costume verde e oro in aperto omaggio al look originale del personaggio dei fumetti DC Comics, stavolta il personaggio indosserà un abito meno colorato e più aerodinamico, color verde scuro e squamoso con dettagli simili a un'armatura coloro acciaio ai lati e un corpetto modellato sugli addominali scolpiti del personaggio.

"Secondo round. Nuovo vestito. Più azione", ha scritto Momoa su Instagram, condividendo il suo nuovo costume insieme a quello ben più appariscente indossato nel primo film.

Il regista James Wan ha confermato che il nuovo costume indossato da Aquaman/Arthur Curry è ispirato al completo blu che il supereroe indossava negli anni '80. Il regista ha descritto il look come "tecnologia atlantidea basata sull'abilità mimetica dei cefalopodi".

Sotto il posto di Momoa non sono mancati i commenti dei colleghi. Dwayne Johnson ha scritto "Hell yeah sembra grandioso", mentre Leslie Jordan ha scherzosamente aggiunto, "Vieni a salvarmi. Sta piovendo qui."

La star di Candyman Yahya Abdul-Mateen II, che in Aquaman 2 interpreterà il villain Black Manta, ha scritto: "Conosco un costume che potrebbe darti del filo da torcere!!"

Per adesso non sappiamo molto a proposito della trama di Aquaman 2, ma James Wan ha recentemente confessato di essere stato fortemente influenzato dal film horror italiano del 1965 Terrore nello spazio per quanto concerne l'estetica della pellicola; il regista ha anche dichiarato che il film avrà un tono più oscuro rispetto al primo capitolo. Nel cast riconfermati anche Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Temuera Morrison.