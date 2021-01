Aquaman: Jason Momoa indossa un costume alternativo nella foto apparsa sui social

In una nuova foto apparsa sui social possiamo vedere Jason Momoa mentre indossa un costume alternativo di Aquaman.

L'immagine, condivisa nelle scorse ore da Heroic Hollywood, permette ai numerosi fan di Aquaman di vedere l'eroe DC in una veste inedita. Quello che viene indossato da Jason Momoa è infatti un costume alternativo realizzato per il film diretto da James Wan, il cui sequel arriverà nei cinema nella seconda metà del prossimo anno. Disegnata da Kym Barrett, la tuta presenta una maglia a squame dorate e guanti e pantaloni verde scuro. Barrett è molto noto nell'ambiente per aver lavorato come costumista in molti film di grande successo, tra cui la trilogia di Matrix e Noi. Il suo progetto più recente è invece Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il film Marvel di prossima uscita che vede Simu Liu impegnato nel ruolo del maestro di Kung-Fu.

In Aquaman 2 ritroveremo dunque il protagonista Arthur Curry (Momoa), metà essere umano e metà figlio di Atlantide. Nel primo capitolo avevamo accompagnato il supereroe attraverso la scoperta delle sue origini e dei suoi eccezionali poteri, fino a diventare l'assoluto Signore dell'oceano. Lo avevamo quindi lasciato trionfante dopo aver sconfitto il fratellastro Orm e conquistato il legittimo trono dei sette mari, con la bellissima Mera al suo fianco. Il prossimo film ci renderà presumibilmente partecipi dei suoi primi giorni da sovrano di Atlantide, caratterizzati da oneri che il ruolo comporta e nuove minacce da affrontare.

Oltre a Jason Momoa, il cast di Aquaman comprende Amber Heard nei panni di Mera, Patrick Wilson in quelli di Orm, Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta, Temuera Morrison che sarà Thomas Curry, Dolph Lundgren come Nereus ed infine Nicole Kidman nel ruolo della regina Atlanna. Ricordiamo infine che Momoa riprenderà il ruolo di Aquaman anche nello Snyder Cut, ovvero la versione definitiva di Justice League firmata da Zack Snyder, il cui rilascio è previsto in anteprima su HBO Max a marzo 2021.