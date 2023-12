Aquaman, Jason Momoa sul futuro del suo personaggio nel DC Universe: 'Non promette bene'

Il 20 dicembre arriverà nei cinema italiani Aquaman e il Regno Perduto e i fan dovranno attendere per scoprire il destino del protagonista interpretato da Jason Momoa, anche se l'attore ha accennato al suo futuro nel DC Universe e la situazione non sembra particolarmente positiva.

Da mesi si susseguono le voci che sostengono il film sarà il capitolo finale delle avventure del supereroe.

Le dichiarazioni del protagonista

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Jason Momoa, intervistato da Entertainment Tonight, ha parlato di Aquaman e il Regno Perduto ricordando che James Gunn e Peter Safran vogliono iniziare il loro percorso gettando le basi per qualcosa di nuovo: "Non voglio necessariamente che sia la fine... Ma penso che sia, realmente, una scelta".

L'interprete di Arthur Curry ha proseguito ribadendo: "La verità è che se al pubblico piace Aquaman e il Regno Perduto, allora c'è una possibilità. Ma attualmente penso 'La situazione non promette bene'".

Momoa ha quindi ribadito: "Amo questo personaggio e vorrei interpretarlo a lungo. In un certo senso immagino dove vorrei andasse e anche nei prossimi dieci anni ci sono molte direzioni fantastiche in cui possono andare. E apprezzo il ruolo e il mondo. Dipenderà tutto dal fatto se il sequel piacerà alle persone".

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

La trama del film

La sinossi Aquaman e il Regno Perduto, diretto dal regista James Wan, anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.