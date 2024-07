Aquaman e il Regno Perduto: l'edizione Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-ray) è attualmente in offerta su Amazon

Nonostante i numerosi tentennamenti precedenti all'inserimento di James Gunn nel DC Universe cinematografico, e le opinioni contrastanti su alcuni dei film che hanno sempre diviso critica e pubblico portando a una generale sfiducia nei confronti dell'universo cinematografico DC, una parte degli spettatori attendeva con genuina curiosità Aquaman e il Regno Perduto. Il mondo di questo personaggio, interpretato da Jason Momoa, ha saputo catturare l'interesse del pubblico e i dati al botteghino al momento della sua uscita hanno confermato l'appeal di un progetto ancora un minimo gradito. Dato il successo commerciale del primo film, un ritorno sul grande schermo era inevitabile, anche se l'attesa non è stata priva di perplessità da parte di fan e spettatori più in generale.

Di cosa parla Aquaman e il Regno Perduto?

Sequel del film Aquaman uscito nel corso del 2018, tratto dai personaggi della DC Comics e diretto da James Wan, Aquaman e il Regno Perduto è arrivato al cinema nel 2023. La trama segue Arthur Curry (alias Aquaman), interpretato da Jason Momoa, mentre affronta nuove minacce al suo regno. Nel film, Arthur deve chiedere aiuto a un improbabile alleato per salvare Atlantide e il mondo intero da una calamità imminente. Il nemico principale è Black Manta, deciso a distruggere tutto ciò che Arthur ama, col film che esplora temi quali la responsabilità, la lealtà, il peso del potere, e i rapporti familiari.

Aquaman e il Regno Perduto è il primo film del DCEU a incassare più di 400 milioni dal 2018

