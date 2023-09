Aquaman e il regno perduto: il regista James Wan critica il teaser del trailer del suo stesso film

Il regista di Aquaman e il regno perduto, James Wan ha criticato il teaser trailer del film rispondendo ai commenti di un fan. Il regista ha sottolineato la ridicolaggine del fatto che il suo film abbia un teaser del trailer. Al commento di un fan sotto il teaser che recitava "Lol è un c**** di trailer di un trailer?", Wan ha risposto "Haha. Lo so, è esilarante". La Warner Bros. Discovery ha deciso infatti di annunciare l'uscita del primo trailer di Aquaman e il regno perduto con un "teaser trailer" pubblicato qualche giorno fa.

Nonostante lavorare a Aquaman e il Regno Perduto sia stata un'esperienza difficile per lui a causa delle interferenze dello studio e dei pessimi risultati ai test di proiezione che hanno reso tortuoso il processo di post-produzione, ci si sorprende di vedere il regista commentare negativamente il proprio film. Probabilmente Wan, nonostante abbia condiviso il filmato non ha apprezzato l'approccio al marketing del sequel a lungo rimandato.

Di seguito il commento di Wan riportato da un insider:

He's so done with this shit ???? pic.twitter.com/EGOIN4ltGb — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 11, 2023

Aquaman 2: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

Aquaman: Amber Heard, James Wan e Jason Momoa sul set del film

Aquaman il sequel

A distanza di mezzo decennio arriva il sequel di Aquaman, che nel 2018 ha guadagnato oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel cast è riconfermato Jason Momoa nei panni del figlio di Atlantide e Amber Heard nei panni di Mera, nonostante la petizione dei fan per sostituirla. Anche Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman, tornano nel sequel del film DC di maggior incasso di tutti i tempi.

Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte del padre, non si fermerà davanti a nulla per sconfiggere Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più formidabile che mai e brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e maligna. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà a suo fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme, dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, da una distruzione irreversibile.